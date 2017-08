Chinezii sunt interesaţi de oportunitățile de afaceri agrare și zootehnice

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

O delegație chineză, formată din şapte personalități administrative din provincia Qinghai, interesată de oportunități în zona mediului de afaceri agrar și zootehnic, a vizitat joi, 3 august, județul nostru. Cuvântul de bun venit a fost susținut de președintele Consiliului Județean Călărași, ec. Vasile Iliuță, care a prezentat caracteristicile generale ale județului, cât și deschiderea autorităților județene pentru realizarea de parteneriate economice.

“Agricultura reprezintă cea mai importantă ramură economică a județului cu o valoare anuală a producției de aproximativ 2.400.000.000 lei, industria alimentară ocupând primul loc cu 27%, fiind urmată de fabricarea substanțelor și produselor chimice cu 15,2%, industria metalurgică cu 12,1% și fabricarea articolelor de îmbrăcăminte cu 9,5%”, a declarat președintele Consiliului Judeţean.

“Provincia Qinghai – Tibet, cu o populație de 5,8 milioane de locuitori și o suprafață de peste 721.000 de kilometri pătrați, dezvoltă o economie bazată pe agricultură și creșterea animalelor în baze ecologice, total nepoluate.

Investițiile pentru dezvoltare provin în proporție de 60% de la Guvern, 30% investiții autohtone și 10% sunt străine”, a prezentat regiunea șeful delegației chineze, Cao Hong.

La evenimentul care s-a desfășurat în sala de ședințe a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au mai participat directoarea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași, Silvia Mîndruțescu, viceprimarii municipiului, Viorel Ivanciu și Dragoș Coman, consilieri județeni și oameni de afaceri. Întâlnirea a fost urmată de două vizite în teren la o societate de procesare carne și la o fermă zootehnică.

