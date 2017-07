Cinci accidente rutiere au avut loc într-o singură zi, în judeţ

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La începutul acestei săptămâni, pe raza judeţului Călăraşi s-au produs mai multe accidente rutiere.

În seara de 10 iulie 2017, poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Tămădău-Mare au fost sesizaţi prin 112 cu privire la faptul că pe o stradă din satul Săndulița, comuna Sărulești, județul Călărași, s-a produs un eveniment rutier, fără victime omenești. În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că, din cauza lipsei de experiență în conducere, un bărbat de 35 ani, din localitate, care nu posedă permis de conducere, a condus o autoutilitară și nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers către dreapta, întrând în coliziune laterală cu un autoturism condus de un tânăr de 21 ani, din București. În urma impactului, nu au rezultat victime umane, însă la testarea cu aparatul etilotest a rezultat că bărbatul din Săndulița, care conducea autoutilitara, prezenta o concentrație alcoolică de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii de infracțiuni contra siguranței circulației rutiere.

În dimineața de 10 iulie 2017, Poliția Orașului Budești a fost sesizată de un spital din București cu privire la faptul că un tânăr de 16 ani s-a prezentat ca fiind victima unui accident rutier produs pe raza comunei Frumușani, județul Călărași, al cărui conducător auto a părăsit locul accidentului. Verificările demarate de polițiști au condus la identificarea unui bărbat de 26 ani, din comuna Frumușani, care, în noaptea de 09/10 iulie 2017, ar fi condus un autoturism, fără a poseda permis, și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din accident a rezultat rănirea unui pasager, care s-a prezentat la spitalul din București pentru îngrijiri medicale, conducătorul auto părăsind locul producerii evenimentului rutier. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii de infracțiuni la regimul rutier și pentru determinarea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

În ziua de 10 iulie 2017, un bărbat de 34 ani, din municipiul Călăraşi, a condus o autoutilitară pe DJ 201 B, în localitatea Valea Argovei, judeţul Călăraşi, și nu ar fi păstrat o distanţă de siguranţă faţă de un tractor cu remorcă, ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 38 ani, din comuna Valea Argovei, pe care l-a lovit. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală uşoară a conducătorului autoutilitarei. Cei doi șoferi au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind pozitiv (0,03 mg/l alcool pur în aerul expirat) în cazul celui care conducea tractorul. Acesta nu posedă permis de conducere. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și sub aspectul săvârșirii de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice.

În seara de 10 iulie 2017, o tânără de 26 ani, din Călărași, în timp ce conducea un autoturism într-o parcare de pe strada Mușețelului, din municipiul Călăraşi, a surprins și accidentat ușor pe o minoră de 7 ani, care se deplasa cu bicicleta și ar fi apărut în fața autovehiculului dintre două garaje. Din accident a rezultat rănirea uşoară a fetei. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că tânăra posedă permis de conducere și nu se afla sub influența alcoolului, cercetările fiind demarate pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

În seara de 10 iulie 2017, un bărbat de 38 ani, din Oltenița, a condus un autoturism pe DN 4 și, pe fondul efectuării unei manevre neregulamentare de depășire a unor vehicule, la intersecția cu DJ 403, a evitat impactul cu o autoutilitară, a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un alt autovehicul care era oprit în afara părții carosabile. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a doi pasageri în cele două autovehicule implicate în accident. Conducătorii auto au fost testați de polițiști cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt efectuate în continuare pentru vătămare corporală din culpă.

Pentru reducerea riscului de implicare în evenimente rutiere, polițiștii recomandă respectarea regulilor de circulație în ceea ce privește acordarea priorității de trecere și păstrarea unei distanțe suficiente în mers care să permită oprirea în condiții de siguranță când se impune.

