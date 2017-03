Ciprian Pandea: “Îmi doresc să fac o organizaţie puternică, aşa cum era odinioară Organizaţia Judeţeană a PSD Călăraşi”

În cadrul unei conferinţe de presă, ce a avut loc la finele săptămânii trecute, preşedintele interimar al Organizaţiei Judeţene a Partidului Social Democrat Călăraşi, Ciprian Pandea, a vorbit despre viitoarele alegeri privind şefia acestei organizaţii. Mai mult decât atât, acesta a precizat că îşi doreşte să consolideze Organizaţia Judeţeană a PSD Călăraşi, menţionând şi faptul că vor fi luate măsuri pentru cei care nu s-au implicat în campania electorală pentru alegerile parlamentare de anul trecut. „În toamnă vom avea alegeri şi în ceea ce priveşte preşedinţia naţională la nivelul partidului, precum şi preşedinţia Organizaţiei Judeţene a PSD Călăraşi. Nu avem încă stabilită data. Aceasta se va stabili într-un Birou Permanent Naţional. Pe mine mă bucură faptul că toată lumea îşi doreşte să candideze, dar vă mai spun un lucru. În momentul în care această organizaţia era cu piciorul în groapă, nimeni nu a vrut să-şi asume lucrul acesta. Ba, mai mult, unii dintre colegii noştri şi-au dat demisia, iar în motivarea demisiei spuneau foarte clar că nu-şi doresc să participe la un eventual eşec. Mi se pare de bun simţ din partea unora să nu vrea acum să participe. Dacă munceam cu toţii la momentul acela, probabil că scorul nostru era mult mai bun. Pe de altă parte, a fost munca întregii echipe, nu a fost numai munca mea. Faptul că eu am coordonat bine sau rău, s-a văzut în rezultatul alegerilor”, a precizat Ciprian Pandea, preşedintele interimar al Partidului Social Democrat Călăraşi. Totodată, acesta s-a declarat nemulţumit de faptul că preşedintele Organizaţiei Judeţene de Tineret, Marius Sbârcea, nu s-a implicat în campania electorală pentru alegerile parlamentare. „Din păcate, Organizaţia Judeţeană de Tineret a PSD Călăraşi, şi aici mă refer la preşedinte, nu s-a implicat absolut deloc în această campanie la parlamentare. Vom face alegeri în ceea ce priveşte organizaţiile de tineret, femei şi pensionari şi apoi vom face alegeri pentru organizaţia mare. Mai mult decât atât, Organizaţia de Tineret trebuie consolidată. Vom lua măsuri în ceea ce priveşte implicarea tuturor în campanie. Nu am luat până acum pentru că am aşteptat să stabilizăm organizaţia. Îmi doresc să fac o organizaţie puternică, aşa cum era odinioară Organizaţia Judeţeană a PSD Călăraşi. Asta înseamnă că cei care nu sunt alături de noi şi cei cu care avem un război pleacă sau se dau la o parte, n-au ce să caute. Decizia pe care noi o vom lua în cadrul partidului va fi respectată de toţi consilierii judeţeni. Dacă unii dintre aceştia nu vor respecta decizia pe care noi o luăm , cu siguranţă vor suporta consecinţele de rigoare”, a conchis Ciprian Pandea.

