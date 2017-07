Ciprian Pandea, preşedintele PSD Călăraşi: “Primarilor le revine responsabilitatea de a întocmi ori completa documentația legală, pentru ca banii să ajungă acolo unde este nevoie de ei”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Organizația Județeană a Partidului Social Democrat (PSD) Călăraşi informează că suma totală a finanțării obiectivelor și proiectelor aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II, în județul Călăraşi, se ridică la 765.927.917,79 de lei. Sute de mii de locuitori ai județului nostru vor beneficia de condiții mai bune de educație și de viață cotidiană, odată cu finalizarea lucrărilor, ca urmare a faptului că banii alocați vizează cu prioritate rezolvarea nevoile comunităților privind construcția – modernizarea de creșe și școli, alimentarea cu apă, rețeaua de canalizare, construcția,amenajarea ori modernizarea drumurilor. Practic, în județul Călăraşi suma disponibilă pentru contruirea ori modernizarea creșelor și școlilor este de 53,5 milioane de lei. Pentru extinderea rețelelor de canalizare s-au alocat 166,2 milioane de lei, iar pentru introducerea apei curente 69,1 milioane de lei. În ceea ce privește reabilitarea sau amenajarea drumurilor resursa financiară pentru următorii trei ani – până în anul 2020 – este de 477,4 milioane de lei. Câteva exemple relevante pentru nevoile și așteptările comunităților din județul nostru care-și găsesc răspunsul prin PNDL 2 sunt: Canalizare Budeşti (satele Aprozi, Buciumeni, Gruiu) – 29.668.503,33 de lei; înfiinţare reţea de canalizare şi staţie epurare în comuna Dragoş Vodă – 12.429.333 de lei; modernizare, reabilitare Drumul Judeţean 403 – Drumul Naţional 31 – Luica – Drumul Naţional 4 – Şoldanu – Radovanu – 58,24 de milioane de lei; înfiinţare creşă în municipiul Călăraşi – 2.181.936,57 de lei; reabilitare Şcoala Gimnazială Nr. 1 sat Săruleşti Gară, comuna Săruleşti – 4.169.637 de lei; înfiinţare reţea de apă uzată cu staţie de epurare şi reabilitare sistem de alimentare cu apă în comuna Ulmeni – 13.963.995 de lei; modernizare drumuri locale în comuna Vlad Ţepeş – 20.249.293 de lei; reabilitare, modernizare Şcoala Gimnazială “Iancu Rosetti”, comuna Roseţi – 6.779.452 de lei; asfaltare şi modernizare străzi, oraşul Fundulea – 18.129.772 de lei; extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Radovanu – 10.027.227 de lei; înfiinţarea reţelei de apă uzată cu staţie de epurare şi modernizare alimentare cu apă în comuna Valea Argovei – 16.640.858 de lei.

“Din acest moment revine primarilor fiecărei localități responsabilitatea de a întocmi ori completa documentația legală necesară fiecărui proiect, pentru ca banii să ajungă acolo unde este nevoie de ei”, ne-a transmis Ciprian Pandea, preşedintele Organizaţiei Judeţene a PSD Călăraşi.

Peste 13.000 de proiecte, depuse la nivelul naţional

La nivel național, PNDL II înseamnă un efort de 30 de miliarde de lei, angajat până în anul 2020. Au fost depuse peste 13.000 de proiecte cu o valoare totală de peste 67 de miliarde de lei, mai mult decât dublu decât suma de 30 miliarde lei alocată prin lege pentru perioada 2017 – 2020. Au fost selectate științific, pe baza unor criterii obiective, peste 6.851 de proiecte cu valoare totală de 29,9 miliarde de lei. Proiectele au fost depuse de autoritățile locale în funcție de necesitățile reale ale comunităților. Astfel, la nivel național, a rezultat următoarea repartizare a fondurilor: nouă miliarde de lei pentru rețele de alimentare cu apă și canalizare; 16 miliarde de lei pentru drumuri și poduri (județene, comunale sau orășenești); patru miliarde lei pentru unități de învățământ (creșe, grădinițe, școli, colegii); un miliard de lei pentru unități medicale.

Pentru prima dată, fondurile de dezvoltare sunt distribuite pe baza unei formule matematice echilibrate, nepartizane politic

Pentru prima dată, fondurile de dezvoltare sunt distribuite pe baza unei formule matematice echilibrate, nepartizane politic, care a luat în calcul, în primă etapă, alocarea fondurilor pe județe și apoi repartizarea în interiorul județelor. În formula alocării fondurilor pe județe sunt patru indicatori luați în calcul: numărul de localități din județ, populația județului, suprafața județului și impozitul pe venit încasat pe județ. Ca urmare , indiferent de culoarea politică a președinților de consilii județene sau de bazinul electoral, județele au primit bani după criterii obiective raportate la cei patru indicatori privind structura demografică și administrativă și capacitatea financiară a acestora. Astfel, în Programul Național de Dezvoltare Locală II, raportul dintre județul care primește cei mai mulți bani și județul care primește cel mai puțin este de 2,4, realitate care demostrează asigurarea unei finanțări echilibrate la nivelul întregii țări, în beneficiul tutoror cetățenilor.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.