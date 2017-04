Circulația trenurilor și programul agențiilor cu prilejul Sărbătorilor de Paște

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

CFR Călători informează că în minivacanța prilejuită de Sărbătorile de Paște, la nivelul întregii rețele feroviare, capacitatea de transport va fi adaptată la evoluția și dinamica traficului de pasageri.

Trenurile către cele mai solicitate destinații: Brașov, Sibiu, Cluj Napoca, Constanța, Iași, Satu Mare, Timișoara etc. vor fi suplimentate, cu peste 8.000 de locuri față de zilele obișnuite.

Pentru a evita situațiile neplăcute generate de afluența mare de călători generată de călătoriile gratuite ale studenților, CFR recomandă tuturor pasagerilor planificarea din timp a călătoriei cu trenul. Biletele de tren pot fi achiziţionate cu anticipație: online de pe www.cfrcalatori.ro; de la automatele XsellKiosk din gări; de la automatele ZebraPay ; direct de la casele de bilete din gări și agenții de voiaj CFR; de la distribuitori autorizați (agenții de turism) și prin telefon la 021 9522. Studenţilor le este recomandat să acceseze agentia de voiaj CFR din Campusul Universitar Regie București și casele de bilete dedicate lor și marcate vizibil în spațiile din holurile marilor Gări.

Programul agenţiilor de voiaj CFR

A doua zi de Paşte, 17 aprilie, toate agenţiile de voiaj CFR Călători vor fi închise, cu excepția agențiilor: Carrefour Colentina şi Titan din Bucureşti și Iulius Mall din Iași.

“Înainte de călătorie, recomandăm tuturor pasagerilor să se asigure că au achiziționat bilet pentru evitarea taxării suplimentare în tren și/sau suportarea costurilor amenzii conform reglementărilor în vigoare. Pentru informații actualizate despre circulația trenurilor, călătorii sunt rugați să consulte pagina de internet a companiei www.cfrcălători.ro , să ne contacteze la numerele de telefon 021/9521 sau să se adreseze personalului nostru din stații”, se arată într-o informare a CFR Călători.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.