Cod portocaliu de caniculă/Restricţii de circulaţie pe drumurile publice

Vineri, 4 august, și sâmbătă, 5 august, valul de căldură care a debutat încă de luni, 31 iulie, va continua să se intensifice, iar disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități și se va situa frecvent, în zonele joase de relief, între 82 și 84 de unități. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 22 și 25 de grade Celsius.

În zonele de câmpie și de podiș ale județelor: Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Sălaj, Cluj, Mureș, Alba, Hunedoara, Mehedinți și Dolj, se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei și care se vor situa între 39 și 42 de grade Celsius. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și local în Maramureș, Transilvania și Oltenia temperaturile maxime se vor situa, în general, între 36 și 39 de grade Celsius, valori cu mult mai ridicate decât mediile climatologice specifice perioadei. Treptat, valul de căldură se va restrânge către regiunile sudice și va persista până spre mijlocul săptămânii viitoare. Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, în special în zonele de munte și în jumătatea de nord a țării.

Restricţii de circulaţie pentru autovehiculele cu o masă autorizată mai mare de 7,5

În zilele de 4 și 5 august, în intervalul orar 12:00 – 20:00, pe drumurile naționale și autostrăzile care tranzitează teritoriul României vor fi instituite restricţii de circulaţie pentru autovehiculele cu o masă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricțiile de circulație sunt instituite în baza codului roșu și portocaliu de caniculă (se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent între 36 și 42 de grade Celsius) emis de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru această perioadă.

Astfel, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în baza prevederilor articolului 44 alin. 2 al Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, interzice temporar circulaţia vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, pe autostrăzile şi drumurile naţionale din judeţele afectate de caniculă, cu excepţia: transporturilor de persoane; transporturilor de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală; vehicule care participă la intervenţii în caz de forţă majoră; transporturi funerare; transporturi poştale; transporturi de echipamente de prim ajutor; transporturi pentru distribuire de carburanţi; transporturi de mărfuri sub temperatura controlată; transporturi pentru tractări vehicule avariate; transporturi pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate; transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării; transporturi apă îmbuteliată; transporturi produse provenite din exploatări agricole; transporturi militare implicate în exerciţii multinaţionale.

Restricţionarea circulaţiei este necesară pentru protecţia sectoarelor de drum asfaltat pe care, din cauza temperaturilor ridicate din timpul zilei, se produc deformări majore ireversibile cu pierderea stabilităţii îmbrăcăminţii rutiere.

Pe parcursul următoarelor zile vom reveni cu informaţii actualizate, în funcţie de avertizările meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.

