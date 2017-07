Colegiul Naţional “Barbu ştirbei” – o poartă deschisă spre Europa şi spre viitor

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

De îndată ce şcoala îşi deschide porţile în luna septembrie, cu mult sârg şi entuziasm cadrele didactice de la Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei” Călăraşi sunt an de an în căutarea unor noi oportunităţi europene de învăţare şi practica pentru elevi şi cadre didactice deopotrivă. Acestea sunt proiectele europene la care deja colegiul are o lungă tradiţie, porţi de cunoaştere şi aprofundare pentru noul cetăţean european.

Într-o societate în perpetuă transformare, era digitalizării şi a globalizării, deschiderea către Europa, împărtăşirea bunelor practici de lucru, adaptarea în ritm accelerat la nou şi inovaţie sunt cerinţe pentru racordarea la societatea europeană actuala şi realizarea eligibilităţii pe piaţa muncii. În acest trend se înscrie şi actualul proiect European, Erasmus+ VET “Developing skills in Android applications and programming e-commerce platforms” la care au participat 32 de elevi şi 4 cadre didactice. Proiectul a avut 2 fluxuri a câte 2 săptămâni şi a avut ca obiectiv general extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor de programare şi TIC, proiectul fiind destinat elevilor de la clasele de matematică informatică, intensiv engleză şi intensiv informatică.

Mobilitatea le-a dat posibilitatea de a lucra într-un mediu internaţional, de a vorbi într-o limbă străină ( limba engleză) şi de a dobândi cunoştinţe lingvistice de limbă spaniolă, cursurile de limba spaniolă fiind predate de profesori nativi, de a-şi pune în practică cunoştinţele teoretice de informatică, elevii beneficiind zilnic de produsul final al activităţii practice desfăşurate. Experienţa acumulată de elevii colegiului le asigură noi oportunităţi de angajare pe piaţa muncii.

“Încă din vara anului 2016, în Colegiul Naţional ‘Barbu Ştirbei’ se auzeau zvonuri despre un viitor proiect care necesită cunoaşterea limbii spaniole. Nerăbdători şi curioşi, elevii s-au pus pe învăţat în aşteptarea anunţului oficial. În septembrie anunţul a sosit şi pregătirile au început. Fiecare elev doritor şi-a făcut un CV şi multe alte documente necesare dosarului de înscriere, în speranţa că va reuşi să fie admis în urma concursului de selecţie. în acest proiect, şcoala noastră este organizaţia de trimitere şi are obligaţia să asigure alegerea şi pregătirea elevilor participanţi şi a profesorilor însoţitori, iar organizaţia de primire este Colegio Salesianos ‘San Pedro’ din Sevilla, locul de desfăşurare al stagiului de pregătire profesională pe domeniul ales – implementarea platformelor de e-commerce, în cazul meu. Partenerul intermediar, EuroMind Projects SL, s-a asigurat că avem parte de tot confortul necesar acestei deplasări, că tot timpul nostru este ocupat cu diverse activităţi şi că există o bună legătura între organizaţia de trimitere şi cea de primire. Pe 17 aprilie 2017 am avut parte de primele ore de stagiu în Sevilla, unde l-am cunoscut pe tutorele nostru Miguel Campos Rivera, profesoara de spaniolă Maria Jose şi mentora Natalia Italiano. Aceştia urmau să ne acompanieze în două dintre cele mai frumoase săptămâni din viaţa noastră. În cadrul stagiului am învăţat cum să implementăm platforme de e-commerce, adică să facem un magazin online, cum să îl adaptăm nevoilor noastre şi cum să îl manageriem. Am realizat faptul că practica este mult mai importantă şi mai folositoare pentru asimilarea teoriei, deoarece stagiul a fost o adevărată pregătire şi nu doar o învăţare continuă, ci aplicarea noţiunilor. Astfel, consider că acum sunt mult mai pregătită să întâmpin viaţa după terminarea liceului. După acest proiect am obţinut un certificat care atestă noile mele abilităţi şi un certificat pentru nivelul A1, limba spaniolă. Cu ajutorul proiectelor desfăşurate în cadrul colegiului, am reuşit să mă dezvolt atât pe plan profesional, cât şi pe plan personal, deoarece aici se pune accentul şi pe baza teoretică asigurată de participarea la ore, şi pe dezvoltarea individului şi pregătirea temeinică a acestuia în toate domeniile. Recomand cu drag viitorilor elevi de liceu să aleagă cu încredere Colegiul Naţional ‘Barbu Ştirbei’, dacă au de gând să facă mai multe cu viaţa lor pe lângă luarea Bacalaureatului, şi să se implice cât mai mult deoarece elevii sunt numeroşi, iar locurile pentru proiecte sunt limitate”, a menţionat Alina-Ioana Rădăcină (clasa a XI-a C).

“Încă din prima zi de stagiu am învăţat mai multe lucruri decât aş fi putut învăţa la şcoală. Am învăţat elemente de programare, design, asamblare şi testare a aplicaţiilor android şi acum sunt capabil să creez aplicaţii android cu elemente de grafică, meniuri de opţiuni şi multe alte funcţii prezente în majoritatea aplicaţiilor disponibile utilizatorilor. De asemenea, mi-am dezvoltat noi abilităţi lingvistice şi cunoştinţele de spaniolă le-am asimilat relativ uşor, limba spaniolă fiind asemănătoare cu limba română atât în pronunţie, cât şi în scris. Această experienţă de formare profesională m-a învăţat multe, de la responsabilitate şi grijă pentru bunurile mele şi ale colegilor mei de cameră până la adaptare şi integrare într-o altă societate, un alt mediu de viaţă, diferit de al nostru. Sincer, recomand elevilor de liceu să participe la un proiect Erasmus+ VET, acesta deschizându-le nu numai graniţele şi oportunităţi noi, ci şi un nou stil de viaţă total diferit şi la întoarcere este posibil să aprecieze mai mult ce are ţara noastră de oferit. Toate acestea nu s-ar fi putut realiza fără Colegiul Naţional ‘Barbu Ştirbei’, acesta fiind poarta noastră deschisă spre Europa. În fiecare an profesorii colegiului caută noi proiecte, oferind oportunităţi nenumărate elevilor săi de a dezvolta noi competenţe, de a percepe lumea şi de a înţelege alte culturi în afară de a lor”, a precizat Mihnea Cristian Ion (clasa a X-a A).

“Participarea în cadrul proiectului Erasmus+ a reprezentat pentru mine o experiență unică, memorabilă și consider că m-a ajutat atât în dezvoltarea profesională, cât și personală. În cadrul pregătirii profesionale, am dobândit abilităţi practice privind sistemul de operare Android, limbajele XML și Java. Sub îndrumarea tutorelui de stagiu, am reușit să creez aplicații folosind software-ul Android Studio și emulatorul Genymotion. Toate noţiunile au fost prezentate în limba engleză şi astfel mi-am putut dezvolta abilitățile lingvistice. Pe de altă parte, pregătirea culturală m-a ajutat să descopăr mai bine cultura și istoria Spaniei, prin vizitarea orașelor Sevilla, Cordoba și Tavira. Orașul ce m-a impresionat cel mai mult este Sevilla. Ceea ce m-a făcut să îndrăgesc acest loc este istoria și frumusețea sa: clădirile cu arhitectură maură pe care le întâlneai la tot pasul, străzile vechi și arborii cu flori violet numiți Jacaranda, ce ofereau orașului o atmosferă relaxantă, de poveste. Așadar, participarea în proiectul Erasmus+ m-a ajutat să mă descopăr pe mine însămi și pot afirma că, la sfârșitul acestui stagiu, modul meu de gândire s-a schimbat, am devenit mai responsabilă și am dobândit mai multă încredere în forțele proprii. De aceea, sunt profund recunoscătoare şcolii mele pentru șansa oferită de a fi unul dintre participanți și încurajez fiecare elev să se înscrie într-un astfel de proiect”, a spus Mariana Mavrodin (clasa a XI-a A).

“Cele două săptămâni petrecute în stagiul de formare Erasmus+ în fluxul 1, ‘Implementarea platformelor de E-commerce’ din Sevilla, au fost unice, cele mai frumoase două săptămâni pe care le-am avut vreodată, iar asta o spun cât se poate de sincer. Mi-a plăcut tot ce am realizat acolo şi chiar dacă şase ore zilnice de training par mult, nu cred că am simţit oboseala sau plictiseala nici măcar o singură dată. Tutorele de stagiu, Miguel Campos Rivera, un om foarte prietenos şi inteligent de care îmi voi aminti mult timp de acum încolo, a făcut o treabă excelentă, reușind să ne învețe foarte multe lucruri interesante şi folositoare, într-un timp relativ scurt. În cadrul training-ului, am fost introduși în conceptele principale de codificare și scripting folosind diferite programe, pentru a face de la cele mai mici lucruri, cum ar fi introducerea unui tabel simplu pe o pagină html și realizarea unui ecran de login, la ceva precum o pagină total personalizabilă într-un server local şi o bază de date. În a doua săptămână am început activitatea cu platformele de e-commerce, WordPress, Prestashop și pluginul WooCommerce. Am configurat o rețea server/ client, utilizând Filezilla și am creat un magazin online, finalizând prin crearea unui cont paypal pentru încasarea banilor, bineînţeles. Am vizitat chiar şi o companie adevărată – Bitnami, companie responsabilă de unul dintre programele pe care le-am folosit zilnic – Xampp. Această vizita şi, de fapt tot stagiul în general, mi-au deschis o cale către acest domeniu, al Ecommerce-ului, un domeniu grozav şi foarte profitabil, fie că îţi creezi propriul magazin, fie că realizezi unul pentru un client. Mulţumesc Colegiului Naţional ‘Barbu Stirbei’ pentru oportunitatea oferită cu acest proiect care a fost într-adevăr un lucru grozav şi nu mă îndoiesc de faptul că asemenea proiecte vor mai exista pe viitor. Deci, pentru oricine are ocazia de a participa, un lucru vă spun: Nu ezitaţi!”, a mărturisit Nicolae – Gabriel Dumitrescu (clasa a X-a A)

“Participarea la stagiul de formare din Sevilia în cadrul proiectului Erasmus+ a avut un impact puternic asupra mea din multe puncte de vedere, atât pe plan profesional, cât şi pe plan personal. Datorită Colegiului Naţional ‘Barbu Ştirbei’ şi a cadrelor didactice care ne-au îndrumat, pe parcursul acestui proiect am avut ocazia să luăm parte la o experienţă de neuitat. Pe de o parte, la stagiul de formare profesională mi-am dezvoltat abilităţile de programare a aplicaţiilor pentru sistemul de operare Android, un domeniu foarte interesant din punctul meu de vedere. În zilele noastre, folosim la tot pasul astfel de aplicaţii pe telefonul mobil şi întotdeauna am vrut să văd şi cealaltă latură a acestora, şi anume modul în care se realizează, nu doar utilizarea lor. Faptul că la finalul fiecărei zile de training aveam un rezultat concret m-a motivat să vreau să învăţ chiar mai mult. De asemenea, faptul că această mobilitate a inclus şi o parte de dezvoltare culturală într-un mod activ, prin vizitarea obiectivelor importante la care am avut acces în limita timpului disponibil, a fost un mare avantaj. Pe de alta parte, aceasta mobilitate m-a ajutat si pe plan personal, depăşindu-mi limitele. Fiind plecată timp de două săptămâni din zona mea de confort a trebuit să mă adaptez noului loc, iar de acum sigur o voi face mai uşor în situaţiile următoare. De asemenea, am cunoscut persoane noi cu care am putut lega prietenii, mi-am dezvoltat abilităţile de comunicare şi de lucru în echipă, pot lua decizii mai uşor şi mă pot adapta la situatii diversificate. În urma acestei experienţe, pot spune că va rămâne una foarte importantă în viaţa mea de elev şi le recomand celor interesaţi să nu aibă ezitări pentru că vor rămâne doar cu amintiri placute, iar toate eforturile depuse vor fi răsplătite”, a precizat Amalia-Andreea Dumitrescu (clasa a XI-a C).

“Mi-am petrecut ultimele două săptămâni din luna aprilie 2017 în Sevilia, Spania. Eu, alături de încă 15 colegi, am făcut parte din primul stagiu de formare din cadrul acestui proiect a cărui temă a fost implementarea platformelor e-commerce. Pe lângă pregătirea profesională, am reuşit să cunoaştem o mare parte din cultura şi limba spaniolă, prin intermediul cursurilor de pregătire lingvistică şi vizitelor. Am văzut principalele atracţii turistice din Sevilia, dar am călătorit şi în câteva oraşe alăturate, cum ar fi Malaga, Cordoba, dar şi Tavira din Portugalia. În una dintre serile petrecute în Sevilia am vizionat şi un spectacol Flamenco, iar la final câţiva dintre noi au şi învăţat câteva mişcări de dans. În urma celor două săptămâni petrecute în Spania învăţând şi descoperind, le recomand cu încredere tuturor elevilor de liceu să ia parte la astfel de experienţe care, poate pentru unii, vor reprezenta primii paşi făcuţi pentru cariera potrivită. Merită!” , a declarat Mihaela-Isabel Chibrit (clasa a XI-a D).

