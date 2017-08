Competiția de minifotbal “Cupa Marinei”, la cea de-a zecea ediție

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Primăria Municipiului Călărași organizează, și în acest an, o serie de evenimente prilejuite de sărbătorirea Zilei Marinei, ce se va desfășura pe 15 august. Una dintre activități va fi competiția de minifotbal “Cupa Marinei”, ce se va desfăşura în perioada 7 – 15 august, pe terenul de minifotbal de la stadionul Navrom situat în Parcul Central al municipiului.

Concursul de minifotbal se află în acest an la cea de-a zecea ediție. Prima ediție a avut loc în anul 2005, după o pauză de câțiva ani, aceasta a fost reluată în anul 2012.

La ediția din acest an s-au înscris următoarele 14 echipe, reprezentate de instituții publice, companii și firme din orașul nostru: Sofidel; S.C. Ecoaqua S.A.; Saint-Gobain Glass; GLS Călărași; Primăria Municipiului Călărași; Consiliul Județean Călărași; S.C. Tenaris Silcotub; Martifer; BRCT Călărași; Jandarmeria Călărași; Prefab S.A.; Donalam; I.P.J. Călărași

I.S.U. Barbu Știrbei.

Premiile concursului de minifotbal vor consta în sume de bani, cupe, medalii, diplome și mingi de fotbal.

Programul de desfășurare a concursului este următorul:

Grupa A

Meciuri:

7 august, ora 18:30: Sofidel – S.C. Ecoaqua S.A. (stadionul Navrom)

9 august, ora 18:30: Sofidel – Saint-Gobain Glass (stadionul Navrom)

11 august, ora 19:30: S.C. Ecoaqua S.A. – Saint-Gobain Glass (stadionul Navrom)

Grupa B

Meciuri:

7 august, ora 19:30: GLS Călărași – Primăria Municipiului Călărași (stadionul Navrom)

9 august, ora 19:30: GLS Călărași – Consiliul Judeţean Călărași (stadionul Navrom)

11 august, ora 18:30: Primăria Municipiului Călărași – Consiliul Judeţean Călărași (stadionul Navrom)

Grupa C

Meciuri:

7 august, ora 20:50: Martifer – Jandarmeria Călărași (teren Hestia)

8 august, ora 18:30: S.C. Tenaris Silcotub – Martifer (stadionul Navrom)

9 august, ora 20:50: S.C. Tenaris Silcotub – Jandarmeria Călărași (teren Hestia)

10 august, ora 20:50: BRCT Călărași – Jandarmeria Călărași (teren Hestia)

11 august, ora 20:50: BRCT Călărași – Martifer (teren Hestia)

12 august, ora 19:30: S.C. Tenaris Silcotub – BRCT Călărași (stadionul Navrom)

Grupa D

Meciuri:

8 august, ora 19:30: Prefab S.A. – Donalam (stadionul Navrom)

10 august, ora 19:30: I.P.J. Călărași – I.S.U. Barbu Știrbei (stadionul Navrom)

12 august, ora 18:30: Prefab S.A. – I.P.J. Călărași (stadionul Navrom)

12 august, ora 20:50: Donalam – I.S.U. Barbu Știrbei (teren Hestia)

13 august, ora 18:30: Prefab S.A. – I.S.U. Barbu Știrbei (stadionul Navrom)

13 august, ora 19:30: Donalam – I.P.J. Călărași (stadionul Navrom).

Câștigătoarele grupelor vor juca semifinalele.

14 august – semifinale:

Ora 18:30 – loc 1 grupa A – loc 1 grupa D

Ora 19:30 – loc 1 grupa B – loc 1 grupa C

15 august – finale:

Finala Mică – ora 18:30

Finala Mare – ora 19:30

