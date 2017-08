Concediul medical pentru părintele copilului tratat în alt stat al Uniunii Europene se obţine după întoarcerea în ţară

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) informază că părintele sau tutorele care însoţeşte copilul bolnav aflat la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene (UE) sau în Elveţia poate obţine concediu medical şi indemnizaţia aferentă la revenirea în ţară.

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii, în calitate de însoţitori ai pacienţilor, care primesc servicii medicale pe teritoriul unui stat membru în Uniunea Europeana/Spaţiul Economic European ori în Elveţia, au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de lege, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară. Reglementările menţionate, dezvoltate în Ordinul MS/CNAS nr. 60/32/2006, de aprobare a Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, au ţinut cont tocmai de faptul că un părinte sau tutore care-şi însoţeşte copilul bolnav la tratament în străinătate nu se poate prezenta la medicul curant, pentru obţinerea concediului medical, cât timp se află în altă ţară.

