Constantin Corbu, despre decizia ANI: “Nu îmi voi înceta mandatul fără să văd dacă justiţia cântăreşte bine”

Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum şi indicii privind existența conflictului de interese de natură penală în cazul a șapte foști și actuali aleși locali. Dintre aceştia face parte şi primarul comunei Grădiştea, din judeţul Călăraşi, Constantin Corbu. Acesta a fost declarat incompatibil de către ANI, deoarece în perioada 27 decembrie 2012 – 5 aprilie 2016, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de reprezentant al U.A.T. comuna Grădiștea în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Satul Nou Grădiştea S.R.L., încălcând astfel prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit f) din Legea nr. 161/2003.

Primarul comunei Grădiştea a încălcat prevederile art. 87, alin. (1) d) și f) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu […] lit. d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice, […] lit. f) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional”.

Corbu susţine că deciziile cu privire SC Satul Nou Grădiştea S.R.L. au fost luate doar de consilierii locali

Edilul-şef al comunei ne-a declarat că unicul acţionar al SC Satul Nou Grădiştea S.R.L. este Consiliul Local, iar deciziile în privinţa acestei societăţi au fost luate doar de consilieri, prin vot, în şedinţe. Acesta ne-a mai precizat că nu îşi va înceta mandatul până nu va vedea dacă justiţia are dreptate. „Aşteptăm decizia ANI, să vedem mai complet ce scrie în ea, faţă de ce au pus pe comunicat. Ei se referă la incompatibilitate, şi anume că eu aş fi făcut parte din Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Comerciale Satul Nou Grădiştea SRL, acţionarul unic fiind Consiliul Local. Deci, această societate are ca acţionar unic Consiliul Local. Cum aş putea eu, primarul, să fac parte din Consiliul Local, să votez şi să iau decizii referitoare la o societate la care numai Consiliul Local este acţionar? Dacă era societatea şi a primăriei, şi a Consiliului Local, şi a şcolii, şi fiecare avea reprezentanţi, da, dar toate hotărârile referitoare la Satul Nou Grădiştea le-au luat numai consilierii locali, prin vot, în şedinţele de Consiliu Local. Eu nu aveam cum să fiu decident în Adunarea Generală, pentru că are acţionar unic. Consiliul Local nu şi-a stabilit Adunarea Generală, el este Adunarea Generală, cei 13 consilieri locali. ANI a găsit această situaţie la o sesizare, pentru că, de-a lungul primului mandat, am avut o grămadă de sesizări. Am răspuns la toate solicitările, am avut sesizare şi la CNSAS (Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii) cum că aş fi securist. Vedem ce decizie are. Când voi avea documentul oficial, vă voi răspunde din partea cui a venit sesizarea, dar la multe din celelalte am aflat cine a fost pus să le facă. Cineva a făcut sesizare. Nu avea de unde să ştie ANI că la Grădiştea s-a înfiinţat o societate comercială, prin intemediul căreia s-a dezvoltat comuna. Am avut hotărâri. Acum aşteptăm decizia ANI. Vom face ce se face în mod firesc. Eu nu îmi voi înceta mandatul fără să văd dacă justiţia cântăreşte bine. Voi contesta. Dacă justiţia va hotărî ca eu să nu mai fiu primar pentru că nu ştiu ce am făcut din punctul ANI de vedere, mă voi supune acestui lucru. Asta nu înseamnă nici să depun armele, nici să nu mai muncesc, am un jurământ. Sunt incompatibil până la 5 aprilie 2016, spune ANI, şi nu până la 24 iunie 2016, adică mi-au sistat incompatibilitatea la 5 aprilie. Noi am trimis toate documentele care ni s-au cerut de către ANI încă din martie – aprilie 2016. De atunci, de când am trimis documentele, până astăzi, nu am avut nicio discuţie. Unii primari, care au mai avut situaţii de genul acesta, au fost chemaţi la ANI pentru clarificări. Dar ne supunem legilor ţării şi, poate într-o zi, chiar dacă nu aş mai fi eu primar, cineva se va uita atent, pentru că pe cine trimiţi acolo să te reprezinte, să discute? În sensul că dacă primarii nu îşi reprezintă comunitatea, atunci cine? Dar acestea sunt legile ţării, ne supunem lor. Eu nu îmi fac probleme, ştiu care este lupta politică, ea nu se încheie niciodată, se caută subminarea puterii celui în funcţie, pentru a se ridica alţii. În România nu există spiritul de cooperare, astfel încât să vii şi să zici: ‘hai să facem împreună’. Când va veni decizia ANI, mă voi consulta cu un avocat, voi lua decizia contestării şi când se va ajunge la o hotărâre definitivă şi irevocabilă, o vom pune în aplicare aşa cum scrie acolo”, a afirmat primarul comunei Grădiştea, Constantin Corbu.

Alţi șase foști și actuali aleși locali, vizaţi de Agenția Națională de Integritate

Ceilalţi şase aleşi locali, vizaţi de Agenția Națională de Integritate, sunt următorii: primarul oraşului Zimnicea, din judeţul Teleorman, Petre Pârvu; fostul primar al comunei Răstoaca, din judeţul Vrancea, Vasile Dima; actualul consilier local şi fostul viceprimar al comunei Tîmna, din judeţul Mehedinţi, Ilarie Căpitanu; fostul consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Dărmănești, județul Dâmbovița, Ion Angelescu; fostul consilier local în cadrul Consiliului Local Pîrjol, județul Bacău, Iosif Borto; consilierul local în cadrul Consiliului Local Roznov, din județul Neamț, Opa Doru Constantin.

Comments

comments