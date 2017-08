Copiii de la Centrele SERA și “Sfânta Maria” au adus bucurie în sufletele bătrânilor de la căminul „Antim Ivireanul”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Emoția, bucuria, dansul și muzica au fost doar câteva elemente care au unit, preț de câteva ore, două generații: copiii de la Centrele SERA și “Sfânta Maria” și vârstnicii de la Căminul de Bătrâni „Sfântul Antim Ivireanul”.

Copiii implicați în proiectul „Să umplem Călărașiul de muzică și culoare” au poposit săptămâna trecută la Căminul de Bătrâni „Sfântul Antim Ivireanul”, unde au cântat, au dansat și au transmis emoție și bucurie celor din jur. Au contribuit la buna desfășurare a acțiunii, alături de coordonatorul proiectului, Cosmin Andrian, și micuțele interprete de muzică ușoară, Catinca Leu și Bianca Fasole, precum și Bianca Drăgănescu, cea care a coordonat copiii în cadrul activității de pictură. Directorul căminului, Mihai Alexandru, a mulțumit, tuturor, pentru implicare.

„Avem de-o parte și de alta două generații, juniori și seniori, primii venind cu prospețimea și bucuria copilăriei, iar cei cu experiență de viață, cu înțelepciunea, atenția și sufletul tânăr. Tuturor celor care s-au implicat în această acțiune, care a adus bucurie celor prezenți, le mulțumim!”, a declarat Mihai Alexandru.

Cosmin Andrian, căruia i-a fost oferită o diplomă din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași, pentru organizarea tuturor evenimentelor derulate în cadrul proiectului, a spus câteva cuvinte despre acțiunea care s-a derulat pe parcursul unei luni de zile.

„M-am gândit că ar fi frumos să le transmitem copiilor câteva lucruri legate de muzică și nu numai, să îi încurajăm să cânte, să se gândească la lucrurile frumoase, puse în imagine prin muzică. Consider că am avansat față de momentul în care a debutat proiectul, atât prin calitate, cât și prin informații. La început, la ora de muzică veneam cu informații ca la o clasă de la școală, acum nu mai reușim să cântăm noi, pentru că deja avem foarte mulți doritori să susțină un moment muzical și o fac foarte bine. A fost o primă experiență, care s-a încheiat cu bine și mulțumesc conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași pentru susținere!”, a menţionat Cosmin.

Celor prezenți la evenimentul desfășurat la Căminul de Bătrâni „Sfântul Antim Ivireanul” le-a fost oferit un tort inscripționat cu numele proiectului „Să umplem Călărașiul de muzică și culoare”, dar și alte surprize dulci, dăruite de organizatori și sponsori.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.