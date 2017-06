Copiii grupului “Flores Campi”, premiaţi la Festivalul Naţional de Muzică şi Dans “Batca”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În zilele de 10 şi 11 iunie, la Drăgăşani, în cadrul Amfiteatrului Batca, s-a desfăşurat Festivalul Naţional de Muzică şi Dans “Batca”, organizat de Clubul Copiilor Drăgăşani, în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani. Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași a participat la acest eveniment, fiind reprezentat de copiii grupului „Flores Campi”, coordonați de Boranda Alexandrina.

Concursul a urmărit realizarea unui schimb de experiență, confruntarea interdisciplinară, estetică și artistică între dans modern – dans popular, muzică ușoară – muzică populară, profesori – profesori şi elevi – elevi. Evenimentul a început în data de 10 iunie 2017, cu parada dansului şi portului popular, după care, în aceeaşi zi, s-au desfăşurat concursul de folclor la toate genurile şi categoriile de vârstă şi spectacolul demonstrativ în cadrul căruia au evoluat, pe scenă, formaţii de dans modern şi solişti de muzică uşoară. A urmat apoi festivitatea de premiere la secţiunea “Folclor”. Cea de-a doua zi a festivalului, respectiv 11 iunie, s-au desfăşurat un concurs de muzică uşoară şi dans modern şi un spectacol demonstrativ prin care formaţiile de dans popular şi soliştii de muzică populară şi-au arătat talentele. Ziua s-a încheiat cu festivitatea de premiere la muzică uşoară şi dans modern.

Premiile obţinute de copiii grupului “Flores Campi” din Călăraşi sunt următoarele: premiul I, câştigat de Veronica Neagu,la secțiunea 7 ani; premiul II, obţinut de Catinca Leu, la secțiunea 8 ani; premiul I, oferit Cătălinei Tudorache, la secțiunea 13 ani; premiul III, primit de Oana Ștefănescu, la secțiunea 16 ani.

La festival au participat copii talentaţi din Ploiești, Arad, Onești, Călărași, Sibiu, Bârlad, Brașov, Pitești, Slatina, Călimănești, Motru, Găești, Tg.Jiu, Craiova, Breaza, Târgoviște, Drobeta Turnu Severin, Horezu, unități școlare din județul Vâlcea și municipiul Drăgășani.



