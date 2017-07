Corul “Camerata Danubii” a participat la evenimentul „Reuniune Corală”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În data de 30 iunie 2017, Corul „Camerata Danubii” al Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călărași și-a reluat activitatea, participând alături de corurile „Ion Vidu” din Lugoj, Grupul Catehetic al Parohiei „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Călăraşi, „I.D.Chirescu” din Cernavodă, „Sedeanka” din Silistra (Bulgaria), la evenimentul „Reuniune Corală”, dedicat muzicii laice. Pe 1 iulie, la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (Volna), călărășenii iubitori de muzică religioasă au putut lua parte la concertul oferit de Corul „Camerata Danubii”, Corul „Ion Vidu” din Lugoj, Grupul Catehetic al Parohiei „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Călăraşi, Corul „I.D.Chirescu” din Cernavodă și „Sedeanka” din Silistra (Bulgaria). Seara s-a încheiat cu un concert în sala de spectacole a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călărași, „Opereta, dragostea mea!”, susţinut de orchestra „Vivarte”, dirijor Tiberiu Oprea, solişti: Mediana Vlad (soprană) şi Ştefan Popov (bariton).

