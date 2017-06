Corul Crucii Roşii Călăraşi va participa la preselecţiile “Românii au talent”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Un reprezentant al postului naţional de televiziune PRO TV a venit zilele trecute la sediul Crucii Roşii Călăraşi, în vederea participării corului acestei filiale la preselecţiile din cadrul emisiunii “Românii au talent”. Astfel, corul Filialei Călăraşi a Crucii Roşii Române, format din 50 de voluntari, va merge la prima preselecţie, care va avea loc în data de 27 august 2017. Atât voluntarii, cât şi directoarea Crucii Roşii Călăraşi au fost încântaţi de faptul că au fost contactaţi de PRO TV pentru participarea la emisiunea “Românii au talent”. “Am fost pur şi simplu entuziasmaţi în momentul în care am primit apelul telefonic de la PRO TV pentru a participa la preselecţiile ‘Românii au talent’. Acum, voluntarilor care fac parte din corul Crucii Roşii Călăraşi nu le rămâne altceva de făcut decât să se pregătească intens pentru că sper din toată inima să trecem de primele preselecţii. Putem să ne mândrim că suntem singura filială de Cruce Roşie din România care are un cor fomat din voluntari. De asemenea, voluntarii vor fi dirijaţi de către George Călin, în colaborare cu Doru Rade. Am speranţa că vom reuşi să trecem cu bine peste preselecţii şi vom putea să ajungem mai departe cu voluntarii noştri talentaţi”, ne-a declarat Aura Giurcă, directoarea Crucii Roşii Călăraşi. De altfel, corul Filialei Călăraşi a Crucii Roşii Române s-a înfiinţat în anul 2011 şi este format din 50 de voluntari. Acest cor a cântat la diferite acţiuni pentru a veni în sprijinul copiilor nevoiaşi sau persoanelor internate în spital. Astfel, în anul 2015, corul a participat la un concert caritabil, alături de Corul „Flori şi Stele” din municipiul Bucureşti, unde a încântat publicul prezent. În anul 2016, alături de Corul „Mihail Vulpescu” al Protoieriei Călăraşi, voluntarii din corul Crucii Roşii au cântat în cadrul unui concert caritabil pentru a strânge fonduri, în vederea realizării unui proiect privind amenajarea şi dotarea completă a unei camere de joacă pentru copiii internaţi la secţia de pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi.

