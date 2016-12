„Credință, naştere și sărbătoare” – spectacol-maraton al Școlii Gimnaziale „Iancu Rosetti” din Roseți

Sărbătoarea Naşterii Domnului Nostru Iisus Hristos este mai întâi de toate sărbătoarea iubirii milostive a lui Dumnezeu. Totodată, Postul Nașterii Domnului este în mod deosebit perioada sau anotimpul cadourilor, care se arată în faptele noastre de milostenie şi culminează cu darurile de Crăciun, ca simbol al răspunsului nostru la multele cadouri duhovnicești pe care Dumnezeu Fiul ni le aduce prin întruparea Sa de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi prin Naşterea Sa ca om în peştera Betleemului.

Miercuri, 21 decembrie, Școala Gimnazială „Iancu Rosetti” din comuna Roseți a fost gazda manifestării intitulate „Credință, naș­tere şi sărbătoare în comuna noastră”, ce s-a desfăşurat la Căminul Cultural din localitate, un spațiu primitor și modern. Elevii claselor I-VIII, îndrumați de cadrele didactice, au cântat colinde, au prezentat dansuri tradiționale muntenești, sub coordonarea lui Sile Baraitaru. Copiii de la clasa a VIII-a A, îndrumaţi de profesoara Liliana Gheorghe, au recitat poezii şi monologuri tematice, iar cei de la clasa a VII-a A, coordonaţi de profesoarele Mioara Stefan şi Alina Mincu, au interpretat scenete religioase. De asemenea, elevii clasei a VIII-a B, îndrumaţi de profesorul Doru Petcu au prezentat șezători şi obiceiuri româneşti, precum „Capra”, care ține de la Crăciun până la Anul Nou. Prin cântec, joc şi voie bună, micuţii de la clasa I A, a căror învăţătoare este Daniela Rîșnoveanu, au prezentat o autentică șezătoare românească, tradiţie ce amintește de modul în care îşi petreceau iernile, în postul Crăciunului, străbunii noştri. Îmbrăcați în frumosul port popular, copiii de la clasele a IV-a A şi a VI-a A au cântat colinde sub îndrumarea profesoarei Lucreția Vasile şi a învăţătoarei Mariana Călin. Totodată, au răsunat colinde cunoscute în limba engleză, sub bagheta profesoarei Adriana Tărtăreanu. Cei prezenți, printre care și primarul comunei Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu, aflat în mijlocul copiilor, au apreciat și alte momente precum recitalul la vioară al învăţătoarei Mirela Apostol sau „Dansul Crăciunițelor” al clasei a V-a A, coordonat de profesoara Nicoleta Manu, dar şi programul artistic susţinut de corul religios al clasei a VII-a A, sub îndrumarea preotului Ionuț Oprișan. Cei mai mici, îmbrăcaţi în costumul lui Moș Crăciun şi pregătiţi de învăţătoarea Marilena Rotaru, au urat tuturor „Sărbători liniștite și îmbelșugate” pe ritmuri muzicale. Învăţătorul Adrian Pavel a susţinut pe scenă un moment muzical special dedicat celor mici.

Atmosfera de sărbătoare a fost completată de bogatul și ineditul târg de obiecte eco, realizat de profesorul Ramona Rîjnoveanu și oferite celor care au dorit să cumpere, în schimbul unei sume modice, ce a fost oferită unor copii de clasa I. Primarul comunei a felicitat copiii implicați şi a urat părinţilor prezenți în sala de spectacol, sărbători cu sănătate.

Organizatorii acestui spectacol derulat în fiecare an au fost: directorul unităţii de învăţământ, profesorul Daniel Felea, şi coordonatoarea de proiecte şi programe educative, profesoara Virginia Narcisa Manole, cu sprijinul Consiliului Profesoral şi al Consiliului Consultativ al Părinților. La sfârşitul acţiunii, profesoara Virginia Narcisa Manole a declarat că „În preajma copiilor, totul se transformă luminos, talentul lor ne bucură de fiecare dată, este important că ei nu-și uită colindele, tradițiile, originile… În această caldă atmosferă, nu ne rămâne decât să îmbrățisăm Crăciunul în splendoarea lui spre a vesti Nașterea Mântuitorului,cu sufletul curat…”

