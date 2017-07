Crucea de pe Caraiman va fi restaurată cu fonduri europene

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, dr. ing. Liviu Gabriel Muşat, alături de ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, și ministrul Apărării Naționale, conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu, au semnat contractul finanțat prin Programul Operațional Regional, în cadrul Axei Prioritare 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. Evenimentul a avut loc la sediul Ministerului Apărării Naţionale şi a făcut parte din seria acțiunilor și manifestărilor dedicate comemorării Primului Război Mondial și a celebrării Centenarului Marii Unirii. Ministerul Apărării Naționale, în calitate de beneficiar, va primi asistență financiară nerambursabilă pentru restaurarea, reabilitarea, conservarea și amenajarea unui spațiu expozițional în cadrul Monumentului Crucea Eroilor Români din Primul Război Mondial de pe Vârful Caraiman din munții Bucegi.

Proiectul „Restaurarea, reabilitarea, conservarea și amenajarea unui spațiu expozițional în cadrul Monumentului Crucea comemorativă a Eroilor români din Primul Război Mondial (Monumentul Crucea eroilor „Crucea Caraiman”/Monumentul eroilor (Crucea) de pe Vârful Caraiman)” are o valoare totală de 19.159.031,29 de lei, din care 15.946.043,85 de lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă. Implementarea proiectului are o durată de 56 de luni şi urmăreşte promovarea istoriei și identității naționale prin conservarea, protejarea și valorificarea unui monument cultural și istoric de referință pentru România, precum și creșterea numărului de vizitatori ai monumentului cu un minim de 6% în primul an după finalizarea lucrărilor de construcție.

Crucea Eroilor Neamului este un monument construit între anii 1926-1928 pe Muntele Caraiman, la altitudinea de 2291 m, pentru a cinsti memoria eroilor neamului căzuți în Primul Război Mondial.

Până în acest moment, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost depuse 655 de cereri de finanțare, din care 41 de aplicaţii în cadrul Axei Prioritare 5, Prioritatea de investiții 5.1. În urma evaluării, în cadrul PI 5.1 au rămas în competiție 27 de proiecte ce au solicitat fonduri Regio de peste 330 de milioane de lei.

