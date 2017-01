Crucea Roşie Călăraşi a înfiinţat puncte de prim ajutor în 17 localităţi din judeţ

Crucea Roşie Călăraşi a lansat ieri, 17 ianuarie, proiectul „PASI – Punct de Prim Ajutor în Sate Izolate”. În cadrul acestui proiect, în 17 localităţi călărăşene au fost înfiinţate puncte de prim ajutor, care să vină în sprijinul cetăţenilor care au probleme medicale.

Proiectul „PASI – Punct de Prim Ajutor în Sate Izolate” a fost lansat ieri, 17 ianuarie, de Crucea Roşie Călăraşi, reprezentând un lucru extrem de benefic pentru cetăţenii din judeţul nostru. Astfel, în cadrul acestui proiect au fost înfiinţate puncte de prim ajutor în 17 localităţi călărăşene, care au fost dotate cu truse medicale complete. De asemenea, în fiecare dintre aceste localităţi a fost instruită o persoană care să acorde primul ajutor oamenilor care au nevoie. La evenimentul de lansare a proiectului au participat Aura Giurcă, directoarea Crucii Roşii Călăraşi, Nicolae Pandea, preşedintele acestei filiale, Anamaria Culea, voluntar în cadrul Crucii Roşii, Emil Muşat, directorul de cabinet al preşedintelui Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, Sandra Teodora Bratu, consilier local, primari, precum şi preşedinţi ai subfilialelor de Cruce Roşie din mai multe comune ale judeţului nostru. Directoarea Crucii Roşii Călăraşi, Aura Giurcă, a prezentat importanţa acestui proiect pentru comunităţile din judeţul nostru, dar şi cât de benefic poate fi un punct de prim ajutor pentru oamenii de la sate. Mai mult decât atât, fiecare subfilială prezentă la eveniment a primit articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, jucării, precum şi produse de igienă, ajutoare care vor fi distribuite familiilor nevoiaşe din comunele respective.

„Pentru mine, proiectul ‘PASI’ este proiectul meu de suflet. Pot spune că este cel mai mare şi cel mai costisitor proiect al nostru. În urmă cu trei ani, Crucea Roşie Română şi-a exprimat intenţia de a înfiinţa în fiecare judeţ câte un proiect pilot, în cadrul căruia să existe un punct de prim ajutor într-o comună care să fie vitregită de fenomele meteorologice şi să fie dotată cu tot ceea ce este nevoie pentru salvarea unei vieţi. Diferenţa dintre trusele noastre şi trusa care a venit de la Crucea Roşie Română este un electrocardiograf portabil, care transmite unde prin telefonul mobil la un centru medical din Bucureşti, iar medicii de acolo spun pe loc dacă este nevoie de ambulanţă pentru a prelua persoana sau de a-i acorda anumite îngrijiri medicale. Un astfel de aparat există în comuna Alexandru Odobescu din judeţul nostru de trei ani. Pentru că nu ne-am permis un astfel de aparat şi la celelalte subfiliale, am dotat trusele cu tot ceea ce avea trusa cealaltă, fără electrocardiograf. Am făcut 16 subfiliale de Cruce Roşie în judeţul Călăraşi. Am apelat la bunăvoinţa primarilor şi a preşedinţilor de subfiliale, din localităţile unde noi avem parteneriat, să identifice persoane simple, nu asistenţi medicali, nu medici, ci persoane care să locuiască în satele respective şi care îşi doresc să urmeze un curs de prim ajutor şi să facă muncă voluntară. În 12 comune am găsit astfel de persoane şi am făcut puncte de prim ajutor. Am luat persoanele care s-au arătat dispuse să salveţe vieţi, le-am oferit cursuri de prim ajutor de bază, dar şi multe informaţii venite de la medicii călărăşeni. Ar fi bine ca primarii să înţeleagă că noi putem face ceva pentru comunităţile pe care le conduc. Voluntarii instruiţi de noi vor semna o declaraţie în care se precizează că vor face fix ceea ce au fost învăţaţi, restul o fac pe propria răspundere. Mai bine te limitezi la ceea ce ai învăţat. Trusele de prim ajutor conţin un mininbanner, care va fi afişat pe gard sau pe casă, manual european de prim ajutor, manualul grupei sanitare, tensiometru, glucometru, feşi de trei tipuri, comprese sterile, mănuşi de examinare, apă oxigenată, rivanol, benzi elastice, leucoplast şi plasturi pentru rănile mici. Acestea sunt pentru trei luni de zile, iar după utilizarea lor, le vom aproviziona. Fiecare persoană responsabilă de punctul de prim ajutor va avea un registru, în care va trebui să scrie data, ora la care s-a prezentat la pacient, numele pacientului, vârsta, problema medicală pe care a întâmpinat-o, diagnostic, simptome, tratamentul efectuat, materialele utilizate. Punctele de prim ajutor nu suplinesc dispensarele, nu încercăm să luăm faţa medicilor şi asistenţilor. Noaptea, când nu este medic sau asistent, sau atunci când sunt inundaţii sau zăpadă abundentă, atunci poate interveni punctul de prim ajutor”, a precizat directoarea Crucii Roşii Călăraşi, Aura Giurcă.

„În ultima perioadă de când particip la acţiunile Crucii Roşii Călăraşi, în calitatea onorabilă şi onorofică de preşedinte al acestei filiale, am întâlnit foarte mulţi tineri preocupaţi. Mai greu este cu voluntarii în mediul rural şi voluntarii trecuţi de o anumită vârstă. Eu sper că în momentul în care toate instituţiile, comunele, oraşele, municipiile, Consiliul Judeţean, Prefectura şi alte instituţii cu imagine, dar şi cu bani, ar putea să sprijine pentru achiziţionarea unui electrocardiograf. Poate găsim şi nişte sponsori la nivelul judeţului. Cu o mediatizare mai bună, dar şi cu sprijinul acestor instituţii, dar şi cu sprijinul primarilor, poate facem o întâlnire şi să conştientizăm mai mult importanţa punctelor de prim ajutor în comune. De asemenea, ar trebui să facem o întâlnire şi cu oamenii în două sau trei comune pentru a vedea şi percepţia lor şi în felul acesta poate conştientizăm şi noi, dar şi ei că este nevoie de prim ajutor. Vă mulţumesc tuturor că aţi fost alpturi de noi şi de data aceasta şi astfel aţi dat dovadă, încă o dată, că sunteţi preocupaţi şi chiar putem să facem multe minuni împreună. La Crucea Roşie Călăraşi se fac multe acţiuni frumoase şi, cu această ocazie, o felicit pe Aura, dar şi pe voluntari şi sper că vor face în continuare astfel de activităţi benefice pentru comunitate”, a menţionat Nicolae Pandea, preşedintele Crucii Roşii Călăraşi.

„Proiectul este excelent. Ar trebui să luăm cel puţin satele care sunt izolate în judeţul Călăraşi, pentru că avem foarte multe. Dacă acestea ar fi identificate şi dacă ar fi stabiliţi şi identificaţi oameni care să se ocupe de primul ajutor în aceste localităţi mici şi izolate, atunci în mod categoric, proiectul îşi va arăta roadele pe deplin. Dacă eu, personal, pot să fac ceva, aveţi garanţia că mă implic. Dacă instituţional pot fi de ajutor într-un fel, aveţi garanţia că voi face tot ce pot ca să vă sprijin, deşi nu pot să garantez asta, dar personal pot garanta orice. De asemenea, voluntariatul de la o anumită vârstă înseamnă să conştientizăm că ne pasă şi că îi iubim pe ceilalţi. Să le arătăm oamenilor că gestul lor poate fi de folos altor oameni. Eu mă ofer să fiu comunicator, să conving oamenii de o anumită vârstă, cu un anumit nivel, ca să participe la acţiunile Crucii Roşii. Proiectul ‘Primul Ajutor în Sate Izolate’ este extraordinar de necesar la noi în judeţ. Noi urmărim să ne însuşim două lecţii: lecţia cunoaşterii şi lecţia iubirii. Participarea la astfel de manifestări arată că noi suntem pe cale să învăţăm aceste lecţii”, a declarat directorul de cabinet al preşedintelui Consiliului Judeţean, Emil Muşat.

Comments

comments