Cum să nu devenim victimele infracţiunilor cibernetice

Cybercrime (criminalitatea informatică) descrie o categorie de infracţiuni, incluzând pe cele legate de computere şi sisteme informatice („hacking”), fraude şi falsuri legate de computere („phishing”), dar şi forme, precum diseminarea de pornografie infantilă în mediul online.

La nivel mondial, unele dintre cele mai active organisme implicate în prevenirea şi combaterea acestui gen de infracţiuni sunt Departamentul Cyber Crime al F.B.I. (Federal Bureau of Investigation) şi NW3C (National White Collar Crime Center), amândouă desfăşurând activităţi investigative de peste un deceniu în domeniu.

În România, la nivelul fiecărei structuri de combatere a criminalității organizate din cadrul Poliției Române funcționează structuri de combatere a criminalităţii informatice, care desfășoară permanent activități pentru identificarea şi destructurarea reţelelor infracţionale specializate în infracţiuni informatice.

România este conectată la abordarea internaţională de combatere a criminalităţii informatice

În contextul unui caracter transfrontalier al infracţionalității informatice, România este pe deplin conectată la abordarea internaţională de combatere a acestui gen de criminalitate. Ofițerii români colaborează foarte bine cu agenții F.B.I., prin intermediul task-force-ului operațional din cadrul Direcției de Combatere a Crimei Organizate a Poliției Române, F.B.I.-D.C.C.O., care funcționează din anul 2006 în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În cadrul acestei unități operaționale are loc schimbul de informații dintre ofițerii de poliție români și agenții F.B.I. în cazurile comune care privesc investigarea unor activități de criminalitate informatică, identificarea victimelor și obținerea de la acestea în timp real a plângerilor, precum și schimbul de documente probatorii în astfel de cazuri. Totodată, Poliţia Română utilizează frecvent şi constant instrumentele INTERPOL, EUROPOL, ofiţeri de legătură străini acreditaţi în România şi ofiţeri de legătură români din alte state. De asemenea, sunt realizate permanent activităţi de cooperare cu instituţiile de aplicare a legii la nivel naţional (ex. D.I.I.C.O.T., S.R.I.), care s-au concretizat prin destrămarea unor grupări infracţionale complexe. Rolul de mediator în facilitarea interrelaţionării dintre state revine Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, aflat în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, care asigură, prin intermediul Biroului Naţional Interpol, Biroului SIRENE, Punctului Naţional Focal şi al Unităţii Naţionale Europol, legăturile operative dintre autorităţile române competente şi autorităţile de aplicare a legii din străinătate.

Criminalitatea informatică şi securitatea cibernetică reprezintă cele mai mari provocări ale secolului XXI pentru întreaga lume, pornind de la cele mai mari instituţii, până la persoane individuale.

Recomandări ale poliţiştilor pentru a nu deveni victimă a infracţiunilor cibernetice

Pentru a nu deveni victimă a infracțiunilor cibernetice, Poliția Română vă recomandă următoarele: folosiți o soluţie antivirus actualizată zilnic; evitați utilizarea reţelelor wi-fi publice pentru operaţiuni bancare, comerţ on-line sau afaceri personale; nu rulați programe a căror origine nu poate fi verificată; nu deschideți ataşamentele aferente unor e-mailuri venite din partea unor expeditori necunoscuţi; nu accesați link-urile primite prin e-mailuri care solicită actualizarea informaţiilor personale; entităţile legitime nu vă vor cere niciodată să furnizați sau să verificați informaţii sensibile printr-un mijloc nesigur, precum e-mailul; înainte de a efectua tranzacții online, trebuie efectuate verificări cât mai amănunțite cu privire la produs si legitimitatea site-ului sau serviciului oferit; utilizați metode suplimentare de prevenire în vederea efectuării tranzacțiilor online (ex: înrolarea cardului în sistemul 3D Secure).

Pentru utilizarea telefonului mobil în siguranţă, setați o parolă sau un pattern pe telefon și cod PIN pe cartelă. Trebuie să cunoașteți setările de securitate pentru telefon și să configurați dispozitivul la blocare automată. Instalaţi un program de securitate și accesați doar site-uri sigure. Atenţie la aplicaţiile folosite şi la permisiunile acordate pentru utilizarea acestora.

Anul trecut au fost destructurate 30 de grupări infracţionale specializate în cybercrime

Anul trecut, Poliția Română, prin intermediul structurilor de combatere a criminalităţii informatice, a organizat, în cursul anului trecut, 279 de acțiuni, fiind efectuate 756 de percheziții domiciliare. Au fost destructurate 30 de grupări infracționale organizate, specializate în infracţiuni din domeniul cybercrime. Polițiștii au înregistrat 3.848 de sesizări penale din acest domeniu, dintre care 505 au fost sesizări din oficiu. În cadrul activităților, 900 de persoane au fost cercetate, dintre care 199 de persoane bănuite de comiterea de infracţiuni informatice au fost reţinute, 171 arestate, iar 121 de persoane au fost puse sub control judiciar și față de alte 3 a fost dispus controlul judiciar pe cauțiune.

