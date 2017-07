Curricula de pregătire pentru medicii rezidenţi, publicată

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ministerul Sănătăţii informează medicii rezidenţi ai promoţiei 2016, direcţiile de sănătate public și pe toți cei interesați că au fost aprobate și publicate noile programe de pregătire pentru diverse specialități medicale.

Documentele din curricula de pregătire pot fi consultate de toți cei interesați pe site-ul Ministerului Sănătății, la rubrica “Rezidențiat” – rezidentiat.ms.ro. Medicii rezidenți sunt îndrumați să se adreseze direcțiilor de sănătate publică din centrele universitare de pregătire, începând cu data de 3 iulie 2017, în vederea repartizării la următorul modul de pregătire. De asemenea, în cazul specialităților pediatrie, neonatologie, cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică şi pneumologie pediatrică, rezidenții vor primi repartiție pentru perioada 1 iulie 2017- 30 septembrie 2017 în vederea efectuării “modulului de pediatrie”. Lista specialităților pentru care a fost aprobată curricula de pregătire este următoarea: anatomie patologică; cardiologie; chirurgie dento-alveolară; chirurgie orală și maxilo-facială; chirurgie pediatrică; chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructive; chirurgie toracică; chirurgie vasculară; diabet zaharat, nutriție și boli metabolice; endocrinologie; gastroenterologie; genetică medicală; geriatrie și gerontologie; hematologie; medicină de familie; medicină de laborator; medicină fizică și de reabilitare; medicină internă; medicină legală; medicină nucleară; microbiologie medicală; nefrologie; neurologie; neurologie pediatrică; ortopedie pediatrică; ortodonție și ortopedie dento-facială; pedodonție; pneumologie; psihiatrie; psihiatrie pediatrică; radiologie-imagistică medicală; reumatologie; sănătate publică și management.

