Dascălii implicaţi în examenele naţionale, plătiţi în funcţie de comisiile din care fac parte

Cadrele didactice care participă la examenul de bacalaureat, la înscrierea şi repartizarea la liceu primesc anumite sume de bani pentru munca pe care o prestează, potrivit unui ordin publicat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Conform acestui ordin, profesorii care fac parte din comisiile de înscriere la liceu primesc bani după cum urmează: preşedintele, vicepreşedintele şi secretarii câte 587 de lei pentru o comisie cu până la 1.000 de candidaţi şi 670 de lei pentru comisiile care depăşesc acest număr. Operatorii pe calculator primesc doar câte un leu pentru fiecare fişă de înscriere introdusă în calculator. Dascălii care fac parte din comisiile de admitere la liceu sunt plătiţi astfel: membrii şi evaluatorii câte 3,6 lei pentru fiecare candidat evaluat sau lucrare evaluată, asistenţii vor primi 20,3 lei pe zi. În ceea ce priveşte activitatea profesorilor care corectează la examenul de bacalaureat, aceştia sunt plătiţi în funcţie de comisiile din care fac parte. Astfel, preşedintele primeşte 770 de lei dacă are până la 450 de candidaţi inclusiv şi 821 de lei dacă sunt arondaţi peste 450 de candidaţi. Vicepreşedintele, seceretarul şi membrii comisiei primesc câte 529 de lei, iar asistenţii 46 de lei pe zi. Cât despre comisiile din centrele zonale de evaluare, preşedintele va încasa 1.172 de lei la o comisie cu până la 1.000 de candidaţi, inclusiv, şi 1.214 lei la o comisie cu peste 1.000 de candidaţi. Vicepreşedintele încasează 669 de lei, secretarul sau informaticianul încasează 578 de lei, membrii comisiei 529 de lei, iar profesorii evaluatori câte 7,6 lei pentru fiecare lucrare corectată.

