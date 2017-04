David Cristian Geageac are nevoie de ajutorul nostru !

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Școala Gimnazială “Mircea Vodă” Călărași, Academia de Arte Frumoase “Daniel Iordăchioaie” și Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași au organizat miercuri, 5 aprilie, spectacolul umanitar „Vestitorii Primăverii”. Evenimentul caritabil s-a desfăşurat în scopul sprijinirii unui băieţel în vârstă de 5 luni, David Cristian Geageac, care are nevoie de un transplant hepatic. Astfel, în urma donaţiilor, care au constat în achiziţionarea de flyere (fiecare în valoare de 5 lei), s-a strâns suma de 3.000 de lei, care s-a îndreptat către copilul bolnav. La spectacol au participat elevi de la mai multe unități de învățământ din județul nostru, aceştia susţinând diferite momente artistice care au încântat publicul. Sala a fost aproape neîncăpătoare pentru cei care au venit să se bucure de programul cultural al elevilor, dar şi să facă o faptă bună pentru acest copil. David Cristian Geageac, în vârstă de numai 5 luni, este din Călăraşi şi a fost diagnosticat cu atrezie de căi biliare intrahepatice, un diagnostic destul de crunt, ce a pus stăpânire pe sufletul lui nevinovat. Copilul s-a născut la termen, a cântărit 2.880 de grame şi a avut 49 de centimetri. La două luni de la naşterea micuţului, părinţii au constatat că starea de sănătatea a acestuia nu era tocmai bună. Astfel, băieţelului i-au făcut fost făcute mai multe investigaţii la Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului “Prof. Dr. A. Rusescu” din Bucureşti, fără a primi un diagnostic sigur. În cele din urmă, David fost transferat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Maria Sklodowska Curie” din Capitală. Acolo, micuţul a fost supus unei intervenţii chirurgicale, în cadrul căreia i s-au făcut o colangiografie şi o biopsie hepatică. Medicii au stabilit diagnosticul de atrezie de căi biliare intrahepatice. Pentru a supravieţui şi a se bucura de copilărie, băieţelul are nevoie de un transplant hepatic, intervenţie chirurgicală ce se poate realiza şi în ţara noastră, la Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti. Un posibil donator pentru David ar putea fi tatăl lui, numai după ce acesta va fi supus unor investigaţii medicale. Potrivit medicilor din cadrul Institutului Clinic Fundeni, intervenţia chirurgicală ar dura zece ore la copil şi şase ore la tatăl acestuia. Transplantul hepatic este singura şansă a lui David pentru a supravieţui şi pentru a deveni un copil normal. În acest sens, oamenii cu suflet mare pot face donaţii pentru a-i reda băiatului, cu trupul chinuit de acest diagnostic destul de crunt, şansa la viaţă. Pe lângă intervenţia chirurgicală menţionată anterior, copilul trebuie hrănit cu Heparon Junior, un lapte care costă în jur de 200 de lei şi care îi ajunge micuţului doar trei zile. De asemenea, atât tratamentul, cât şi drumurile aproape săptămânale la spital implică mari costuri ce depăşesc bugetul familiei. Persoanele care doresc să facă o faptă bună şi să contribuie la o copilărie fericită pentru David pot face donaţii în contul: RO20BRDE120SV18962311200, pe numele Alina Daniela Geageac.

Orice ajutor din partea noastră este binenevenit pentru acest suflet nevinovat care merită să se bucure de viaţă!

