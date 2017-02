De Dragobete, tinerii social-democraţi au pregătit o serie de surprize pentru îndrăgostiţi

Ziua de 24 februarie a devenit deja o tradiţie pentru tinerii social-democraţi din Călăraşi, care încearcă să-i bucure pe îndrăgostiţi de Dragobete, celebra sărbătoare a iubirii la români. Anul acesta, Organizaţia Municipală a TSD Călăraşi a pregătit pentru tineri, şi nu numai, un eveniment plin de surprize, printre care se numără şi o tombolă, în cadrul căreia vor fi acordate premii consistente precum un weekend la munte, o cină romantică, bilete la film şi altele.

Dragobetele este simbolul suprem al dragostei autohtone. Celebrându-l, sărbătorim, în fapt, iubirea bunicilor şi străbunilor noştri, cei care au creat cea mai frumoasă civilizaţie rurală a Europei. Sărbătorim puterea iubirii de a schimba lumea, de a aduce echilibru, frumos, creativitate. În acest sens, tinerii social-democraţi din Călăraşi invită cât mai multe persoane să “drăgubească” alături lături de ei. Evenimentul de anul acesta se va desfăşura sub denumirea “Îndrăzneşte, drăgubeşte româneşte!” şi va avea loc în zona Pieţei Orizont, între orele 13:00 şi 16:00, unde sunt aşteptate cât mai multe persoane, care ştiu să-şi arate dragostea indiferent de vârstă. Acestea vor avea parte de multe surprize şi vor avea şansa să câştige la tombola „drăgubiţilor”, unde se vor acorda următoarele premii: premiul I – un weekend la munte pentru trei cupluri; premiul II – o cină romantică la Restaurantul Podul 4; premiul III – zece bilete la film, la Cinematograful 2D/3D Călăraşi, şi premiul IV – 70 de seturi de tricouri pentru cupluri „drăgubit/drăgubită”. “Anul acesta, poate mai mult decât altădată, a devenit pentru noi o prioritate organizarea unui eveniment prin care să celebrăm dragostea sub toate formele ei. Societatea românească trece prin vremuri tulburi, ea este scindată, iar urâtul şi răul sunt evidenţiate la tot pasul. Organizarea evenimentului ‘Îndrăzneşte, drăgubeşte româneşte!’ este deja o tradiţie a Tineretului Social Democrat şi are menirea de a focaliza atenţia oamenilor către lucrurile care contează cel mai mult, şi anume dragostea şi respectarea valorilor tradiţiilor autentice româneşti. Evenimentul va fi unul plin de surprize şi totul va culmina cu o tombolă la care se vor acorda premii consistente cuplurilor ce vor vizita standul din Piaţa Orizont. În urma extragerii la tombola ‘drăgubiţilor’, trei cupluri din Călăraşi vor petrece un weekend într-o staţiune de pe Valea Prahovei, un cuplu va lua cina într-un cadru romantic la Restaurant Albastros – Podul 4 Călăraşi, se vor acorda cinci premii a câte două bilete la film şi multe seturi de tricouri inscripiţionate cu ‘drăgubit/drăgubită’. Mulţumesc echipei TSD Călăraşi pentru implicare precum şi doamnei senator Roxana Natalia Paţurcă, care nu a uitat că şi-a început cariera politică de la Organizaţia de Tineret şi ne-a acordat tot sprijinul în organizarea acestui eveniment. Vă aşteptăm în număr cât mai mare la acest eveniment şi sperăm să putem aduce un moment de bucurie tuturor celor care ne vor vizita la standul din Piaţa Orizont”, ne-a declarat Alexandru Chiriţă, preşedintele TSD Municipiul Călăraşi.

