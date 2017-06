De ziua lor, persoanele din cadrul Centrului de Asistenţă Ciocăneşti sunt sărbătorite

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Angajaţii Centrului de Asistenţă Ciocăneşti, alături de şefa centrului, Cornelia Toma, încearcă să le facă zilele mai frumoase şi să le aducă un strop de bucurie persoanelor care sunt găzduite aici. Astfel, în fiecare lună, sunt sărbătorite toate persoanele care sunt născute în luna respectivă sau care poartă nume de sfinţi. Sărbătoriţilor, dar şi celorlalte persoane din centru li se pregăteşte un tort, dar şi o masă specială pentru a simţi că este ziua lor. Şefa centrului, Cornelia Toma, ne-a declarat că, prin organizarea zilelor onomastice şi aniversare ale oamenilor care locuiesc în acest centru, încearcă să le mai aline din dorul de copii şi nepoţi, în special bătrânilor, dar şi pentru a le aduce tuturor o rază de fericire în sufletele lor chinuite de boli şi de suferinţele din viaţa lor, ce au lăsat urme adânci.

