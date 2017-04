Deputaţii USR Cristian Ghinea şi Tudor Pop vor reprezenta Călăraşiul în Parlament

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Sâmbătă, 1 aprilie 2017, Uniunea Salvaţi România (USR) – Filiala Călăraşi a organizat o conferinţă de presă şi o întâlnire cu susţinătorii partidului, la care au participat deputaţii Cristian Ghinea şi Tudor Pop, preşedintele filialei judeţene, Daniela Verman, dar şi membra USR Diaspora, Anca Sawaya.

Deşi Uniunea Salvaţi România nu are parlamentari de Călăraşi, cei doi deputaţi au ales să reprezinte interesele judeţului nostru în Parlamentul României. Aceştia au fost prezenţi în municipiul nostru pentru a identifica problemele şi nevoile judeţului.

Cristian Ghinea: „Am venit la Călăraşi să ascultăm oamenii”

Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat, în cadrul conferinţei de presă, că a venit la Călăraşi pentru a asculta problemele cu care se confruntă oamenii şi pentru a găsi soluţii cu privire la acestea, dar şi pentru a respecta promisiunea de a reprezenta întreaga Românie în Parlament.

„Sunt Cristian Ghinea, deputat, membru în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor şi al Comisiei pentru Agricultură şi am venit la Călăraşi pentru a ne respecta promisiunea de a reprezenta toată România. Ne-am organizat la Grupul Parlamentar astfel încât să reprezentăm şi judeţele unde USR nu are parlamentari. Şi colegul meu, deputatul Tudor Pop, va fi reprezentantul judeţului Călăraşi în Parlament, va veni aici regulat, va lua petiţii, sesizări, interpelări din partea oamenilor. Am venit la Călăraşi, în primul rând, să ascultăm. Am fost şi la Buzău şi în Vrancea, şi peste tot avem genul acesta de întâlniri pe care vrem să le permanentizăm, în care politicienii vin şi ascultă. Este ceea ce fac politicienii din Occident, din America. De la Buzău am plecat cu cel puţin o idee de lege şi două interpelări. Eu sper ca după întâlnirea de astăzi (n.r. – 1 aprilie 2017) să plec la Bucureşti cu idei de interpelare sau idei de legi. Am venit să ascultăm, pentru că oamenii ştiu mai bine decât noi care este situaţia de aici. Avem un departament de politici şi cercetare pe care îl conduc, unde consilierii parlamentari sunt organizaţi pe domenii. Spre exemplu, Tudor Pop se ocupă de sănătate împreună cu alţi colegi care se ocupă de sănătate şi de senatorii din Comisia de Sănătate. Facem genul acesta de analiză la nivel de judeţ şi încercăm să luăm soluţii de la firul ierbii. Cred că avem şansa de a fi cel mai profesionist grup parlamentar din România, pentru că în situaţia de acolo Parlamentul suferă din lipsă de expertiză, este foarte multă vorbărie şi foarte puţin contact cu realitatea. Parlamentul a fost obişnuit să fie în afara deciziilor importante, totul se decide la Guvern, ceea ce nu este normal pentru o ţară democratică. Noi am avut numeroase încercări de a opri diverse abuzuri ale guvernării şi vă dau ca exemplu Ordonanţa 51, cea care a redus masiv tăierile ilegale de lemn din păduri. Colegul meu, Tudor Pop, a reuşit să facă acelaşi lucru cu ordonanţa privitoare la managementul spitalelor, de pildă. În ceea ce priveşte Călăraşiul, dată fiind structura sa rurală masivă, cred că soluţia este în agricultura de mijloc. Asta propune USR pentru zona rurală, o axare pe agricultura de mijloc şi pe fermele de familie. Trebuie să ne uităm la cooperative şi la asociaţii agricole, pentru că aceasta este şansa micilor producători, de a reuşi să vândă în supermarketuri. Am aşteptări foarte mari de la Grupurile de Acţiune Locală, acele organizaţii create prin Axa Leader, prin PNDR, care în noua programare bugetară a fondurilor europene în 2014-2020 ar trebui să aibă şi sper că vor avea un rol mult mai important, inclusiv în crearea de asociaţii agricole la nivel de stat. Deci, trebuie să ne uităm la agricultură şi la dezvoltarea comunitară la sate, astfel încât ţăranul să poată să vândă, să îşi întreţină familia, să ţină copiii la şcoală, pentru că o tragedie şi pentru judeţul acesta şi pentru zona rurală în general este faptul că doar 2% dintre copii ajung la facultate. Este o generaţie pierdută la sate şi cauza este tocmai această disproporţie între fermele foarte mari şi fermele foarte mici. Nu avem acea bază a clasei de mijloc la ţară, care dezvoltă Polonia, care a dezvoltat Franţa în deceniile trecute. Planul nostru este de a avea, în 2020, candidaţi în toată ţara, pentru că alegerile locale viitoare vor fi punctul de cotitură pentru un partid care a plecat ca un succes local de la Bucureşti. Trebuie să replicăm acest succes în toată ţara, în condiţii mai grele, pentru că la Bucureşti este mai uşor să faci campanie cu puţini oameni, câţi am fost noi anul trecut, dar trebuie ca în 2020 să avem 2.000 – 3.000 de candidaţi în toată ţara, astfel încât să putem să avem amprentă la sol şi oamenii să ne cunoască, deoarece oamenii votează oameni la locale, nu votează numai sigle. Deci, acesta va fi un proiect al nostru de acum până în 2020, timp de trei ani, să căutăm candidaţi, să căutăm lideri civici locali. Până la urmă, aşa a plecat USR, a plecat de la un grup de oameni din Bucureşti, cetăţeni care participau la activităţile consiliilor locale, care informau pe ceilalţi locuitori despre ce se întâmpla acolo şi care şi-au făcut un profil de lideri. Căutăm genul acesta de lider care să se implice ca cetăţean şi, ulterior, candidat în 2020”, a menţionat Cristian Ghinea.

Tudor Pop: „Eu şi colegii mei vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a rezolva problemele cu care se confruntă judeţul Călăraşi”

Membrul Comisiei pentru Sănătate şi Familie, deputatul Tudor Pop, a precizat că va face tot ce îi stă în putinţă pentru a sprijini şi rezolva problemele cu care se confruntă judeţul nostru. „Începând de astăzi, aşa cum a spus şi Cristian Ghinea, voi fi reprezentantul călărăşenilor în Parlamentul României, din partea Uniunii Salvaţi România. Chiar dacă nu pot fi în acelaşi timp ales în două judeţe, eu şi colegii mei vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a sprijini şi pentru a rezolva problemele cu care se confruntă judeţul, probleme care se pare că nu sunt deloc mici. Am venit pentru prima dată în Călăraşi acum trei-patru săptămâni, într-o duminică, am dat o tură cu maşina de oraş şi vreau să spun că cel puţin la nivel de drumuri nu există nicio diferenţă între Bucureşti şi Călăraşi, sunt la fel de multe gropi, la fel de mari. După aceea, am venit pe faleză, unde am văzut o zonă cu foarte mare potenţial economic şi turistic, însă lăsată în paragină, din păcate. Aceeaşi situaţie o avem şi la Bucureşti. Există însă şi diferenţe foarte mari între cele două localităţi, mai ales în ceea ce priveşte situaţia sistemului sanitar. Citind bugetul Consiliului Judeţean, există un buget de sănătate ridicol de mic. Mi se pare un buget iresponsabil şi inexistent faţă de nevoile reale cu care se confruntă acest judeţ şi cele cinci spitale pe care le are, mai ales Spitalul de Urgenţă. Tot din buget am văzut că, prin comparaţie, banii pentru evenimentele culturale şi sportive sunt de zece ori mai mari în acest judeţ. Din punctul meu de vedere, este un mare dezechilibru şi un mare gest de iresponsabilitate din partea celor care conduc acest judeţ. În mediul rural există un deficit de 30 de medici de familie, sunt doar şapte cabinete stomatologice rurale în tot judeţul, sunt doar patru centre de permanenţă, trei în comunele Vlad Ţepeş, Jegălia şi Plătăreşti şi unul în municipiul Călăraşi. Din cele 112 cabinete medicale din judeţ, 70 sunt în mediul rural şi sunt deservite de câte un medic fiecare. La nivelul Spitalului Judeţean Călăraşi ştiu tot din presă şi din alte discuţii ce s-a întâmplat în ultima perioadă, este o mare lipsă de medici, medici care au plecat fie pentru că nu au întâlnit condiţii optime de lucru, fie pentru că sunt din alte oraşe, fie pentru că au avut un conflict cu managementul spitalului. Din nou, permanenţa nu poate fi asigurată pe Secţiile Anestezie şi Terapie Intensivă (n.r. – ATI) şi Radiologie. De la 25 de specialităţi şi 11 secţii cu gardă înţeleg că spitalul a scăzut acum la 20 de specialităţi şi şapte secţii cu gardă. Un alt exemplu este Secţia Pediatrie care este insalubră. Ştim cu toţii scandalul care a avut loc acolo acum câteva săptămâni. Ba, mai mult, este încadrat la risc seismic nr. 2. Sunt membru în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaţilor şi îmi doresc ca în câteva săptămâni, cu ajutorul autorităţilor locale, al doctorilor şi al medicilor, să avem un raport complet despre starea sistemului de sănătate din judeţ, un raport pe care să îl prezint apoi Ministerului Sănătăţii şi Comisiei din care fac parte, în vederea identificării unei soluţii. Ca o concluzie, din păcate, ce am văzut aici, se observă şi în alte zone din ţară. Pentru sistemul sanitar din judeţ avem nevoie, în primul rând, de fonduri, de un management profesionist şi de efortul pentru a atrage medici tineri, medici entuziaşti şi, în acelaşi timp, medici cu experienţă. Propun, şi sper să reuşim împreună, ca până la sfârşitul mandatului să putem oferi călărăşenilor servicii medicale de calitate”, a spus Tudor Pop.

Daniela Verman: „Atât Cristian Ghinea, cât şi Tudor Pop vor avea întâlniri periodice cu cetăţenii judeţului Călăraşi”

Preşedintele Filialei Judeţene a USR Călăraşi, Daniela Verman, a afirmat că în perioada următoare vor fi demarate acţiuni de extindere a partidului în localităţile din judeţ.

„Parlamentarii vor susţine activitatea acestei filiale din Călăraşi, urmând ca în perioada viitoare să demarăm acţiunile pentru extinderea Uniunii Salvaţi România şi în celelalte localităţi ale judeţului, respectiv Olteniţa şi Lehliu. Momentan, avem filială judeţeană şi filială locală în municipiul Călăraşi şi urmează să ne extindem. Avem depusă o cerere pentru sediu la primărie şi, în momentul în care vom primi spaţiu, atât Cristian Ghinea, cât şi Tudor Pop vor avea întâlniri periodice, lunare, cu cetăţenii judeţului Călăraşi. Sperăm să ne implicăm în rezolvarea problemelor comunităţilor judeţului Călăraşi, ale cetăţenilor acestui judeţ”, a declarat Daniela Verman.

După ce conferinţa de presă s-a încheiat, a venit momentul întâlnirii cu simpatizanţii partidului. La întrunire au luat parte reprezentanţi ai sectorului agricol, ai sistemului educaţional şi ai celui de sănătate. În ceea ce priveşte agricultura, au fost purtate discuţii despre subvenţii, accesarea fondurilor europene, cercetare şi agricultură ecologică. A treia dimensiune importantă a dezbaterilor a constituit-o educația. Cu privire la sistemul național de educație, au fost identificate probleme precum lipsa forței de muncă specializate, consecință directă a inexistenței școlilor profesionale și de meserii. Cristian Ghinea a prezentat proiectul referitor la învățământul dual, care implică în procesul educațional firmele interesate de instruirea forței de muncă în ramurile industriale în care activează. De asemenea, Daniela Verman a vorbit despre ideea sa de a înființa un centru de excelență unde vor fi pregătiți specialiști în IT.

