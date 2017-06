Dezvoltatorii imobiliari persoane fizice trebuie să declare veniturile obținute din vânzarea proprietăților imobiliare

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atenționează dezvoltatorii imobiliari persoane fizice să declare veniturile obținute din vânzarea proprietăților imobiliare din patrimoniul afacerilor până la data de 30 iulie 2017.

Conducerea ANAF a avut marţi, 13 iunie, o întrevedere cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, cărora le-a fost adus la cunoștință faptul că dezvoltatorii imobiliari persoane fizice trebuie să declare până la data de 30 iulie a.c. veniturile obținute din vânzarea proprietăților imobiliare din patrimoniul afacerilor. În urma unei analize de risc efectuate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, s-a constatat că există nenumărate situații în care contribuabilii persoane fizice au declarat impozit pe venit din vânzarea proprietăților imobiliare, din patrimoniul personal, în condițiile în care aceștia erau obligați la plata impozitului pe venitul din proprietăți imobiliare din patrimoniul afacerii, așa cum prevede Codul Fiscal la Capitolul privind impozitul pe venit – „Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”. Având în vedere acest fapt, contribuabilii persoane fizice sunt invitaţi să-și clarifice situația fiscală referitoare la declararea și plata impozitului pe veniturile obținute din vânzarea proprietăților imobiliare din patrimoniul afacerii până la data de 30 iulie 2017. După această dată, acești contribuabili persoane fizice vor fi supuși inspecției fiscale, în baza analizei de risc efectuate. Pentru a obține mai multe informații contribuabilii pot contacta ANAF, apelând Serviciul de Îndrumare și Asistență Contribuabili la numărul de telefon 031/40.39.160 sau completând Formularul Unic de Contact, disponibil pe site-ul www.anaf.ro.

