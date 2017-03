Directorul Kawasaki Gas Turbine Europe, în vizită de lucru la centrala de cogenerare a companiei PREFAB

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC PREFAB SA, ing. Marian Petre Miluţ, a primit, zilele trecute, vizita directorului executiv al Kawasaki Gas Turbine Europe, Masahiro Ogata. Directorul a fost însoţit de Claus Berkemann, director service, şi Thomas Himminghofen, director de vânzări. Vizita acestora a avut drept scop crearea unui plan de măsuri care să ducă la îmbunătăţirea funcţionalităţii centralei de cogenerare, investiţie de înaltă eficienţă energetică a companiei PREFAB.

Lider de piaţă în domeniul materialelor de construcţii, SC PREFAB SA a finalizat în urmă cu patru ani realizarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă energetică la punctul de lucru din Călăraşi. Odată cu punerea în funcţiune a acestui sistem de cogenerare, PREFAB S.A. a devenit furnizor de energie în Sistemul Energetic Naţional (SEN). În prezent, 80% din energia electrică produsă în sistem de cogenerare la Călăraşi este dată în SEN, reprezentând un flux zilnic de 85 – 90 MW în condiţiile în care capacitatea totală instalată a centralei este de 120 MW/zi. Peste 60% din producţia de aburi şi energie a sistemului de cogenerare este folosită de PREFAB, iar sistemul tehnologic integrat a fost realizat de către liderul mondial în producţia de turbine pe gaz, Kawasaki. De asemenea, zilele trecute, directorul companiei Kawasaki Gas Turbine Europe, Masahiro Ogata, însoţit de Claus Berkemann, director service, şi Thomas Himminghofen, director de vânzări, s-au aflat la SC PREFAB SA pentru a verifica modul de funcţionare a centralei de cogenerare, obiectiv pentru care această companie a investit aproximativ zece milioane de euro în urmă cu patru ani. Oaspeţii au fost întâmpinaţi de către preşedintele Consiliului de Administraţie al SC PREFAB SA, ing. Marian Petre Miluţ, care le-a adus la cunoştinţă reprezentanţilor Kawasaki eventualele probleme întâmpinate din punct de vedere al funcţionalităţii sistemului de cogenerare. Mai mult decât atât, în cadrul întrunirii au fost stabilite anumite aspecte ce au vizat păstrarea unui sistem energetic eficient şi în viitor al societăţii PREFAB. Reamintim că aceasta este singura companie care a accesat un proiect de înaltă eficienţă energetică din România, fiind şi programul pilot pentru Kawasaki în ţara noastră. „În baza contractului pe care noi îl avem cu Kawasaki, reprezentanţii acestei firme au venit la PREFAB pentru a rezolva anumite probleme tehnice pe care le avem în funcţionarea sistemului, dar şi pentru aspecte legate de mentenanţă, astfel încât în al cincilea an de funcţionare să realizăm un salt din punct de vedere al siguranţei sistemului de funcţionare. Reprezentanţii Kawasaki urmează să ne trimită un plan de măsuri care să ducă la îmbunătăţirea funcţionalităţii sistemului şi a prevenţiei apariţiei unor disfuncţii, a unor lucruri care pot să ne cauzeze anumite pierderi sau a unor defecţiuni în sistemul de livrare în sistemul naţional. Prejudiciile pe care ni le aduce ENEL cu căderile de tensiune, care se întâmplă în această zonă, ne-au afectat funcţionarea reţelei. Pe de altă parte, calitatea gazului, pe care îl primim din reţea cu foarte multe impurităţi, ne afectează buna funcţionare a echipamentelor şi pentru asta ne dorim să luăm anumite măsuri care să ne permită să avem continuitate şi să nu pună în pericol sistemul energetic pe care l-am creat. Le-am explicat oaspeţilor noştri despre modul în care funcţionează toată această infrastructură de energie regenerabilă în România, faptul că PREFAB este singura companie care a accesat un proiect de înaltă eficienţă energetică din România. Reprezentanţii Kawasaki ne-au împărtăşit din experienţa lor din Germania şi despre situaţia din întreaga Europă pe aceste energii alternative astfel încât să putem să ne gândim în viitor ce putem să facem pentru ca sistemul nostru energetic al companiei să rămână eficient. Acesta este un contract pe fonduri europene, iar noi urmărim ca atunci când se vor împlini cinci ani, din punct de vedere al reuşitei, să arătăm că PREFAB şi-a găsit o soluţie energetică de înaltă eficienţă prin această investiţie. Le-am solicitat oaspeţilor noştri să fie mai aproape de noi, să putem să ne întâlnim periodic şi să avem raportări lunare cu privire la dificultăţile sau problemele pe care le vom întâmpina în cadrul sistemului nostru energetic”, ne-a declarat ing. Marian Petre Miluţ, preşedintele Consiliului de Administraţie al companiei PREFAB SA.

Instalarea unei centrale de cogenerare la Călăraşi poziţionează SC PREFAB SA în elita celor 11% din companiile europene

Instalarea unei centrale de cogenerare la Călăraşi poziţionează societatea PREFAB în elita celor 11% din companiile europene care creează energie de înaltă eficienţă. Pentru PREFAB SA, finalizarea acestui proiect are ca avantaje poziţionarea ca lider de piaţă în domeniul materialelor de construcţii, cu un cost de producţie optim. Eficientizarea energetică a însemnat creşterea cu 12%-15% a producţiei de BCA şi o capacitate instalată de 500.000 mc/an, mult peste ceea ce pot să producă fabricile din România în prezent. De asemenea, împreună cu managerul de proiect din cadrul firmei Kawasaki din Germania, Ottmar Frieling, angajaţii S.C. PREFAB S.A. au lucrat intens timp de aproximativ două luni de zile la montajul acestei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă energetică din judeţul Călăraşi. Valoarea totală a acestui proiect a fost de 22.400.846,58 de lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 10.199.768.65 de lei prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în calitate de Organism Intermediar pentru Energie, în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. Proiectul lansat şi derulat de SC PREFAB SA este de referinţă pentru proiectele susţinute din fonduri europene. Centrala de cogenerare de înaltă eficienţă, realizată de PREFAB SA, îşi are cu siguranţă locul într-un ghid al proiectelor de succes implementate cu bani europeni.

