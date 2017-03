Doamnele de la CARP s-au distrat mai ceva ca-n vremurile tinereţii

În fiecare an, ziua de 8 Martie reprezintă un prilej de bucurie pentru doamnele din cadrul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Călăraşi, care nu uită să o serbeze cu multă distracţie şi voie bună. Anul acesta, sala de festivităţi a Restaurantului „Intim” din Călăraşi a devenit aproape neîncăpătoare pentru cele 300 de pensionare care s-au distrat mai ceva ca-n vremurile tinereţii. „Le doresc doamnelor să fie, în primul rând, la fel de tinere sufleteşte şi cu multă energie cum s-au dovedit până acum. Să ne ajute în acţiunile noastre prin participarea şi la alte genuri de acţiuni pe care le facem şi să fie alături de noi pentru că şi noi ne străduim să fim alături de ele şi să le satisfacem toate dorinţele. Vreau ca doamnele din cadrul CARP să nu uite că tinereţea este o stare de spirit şi, indiferent de vârsta pe care o au, ele sunt în sufletul lor la fel de tinere, aşa cum au fost întotdeauna. Noi, conducerea CARP, le preţuim, ne bazăm pe sprijinul lor prin ceea ce facem şi ne propune să facem. Vrem să le ştim mulţumite întotdeauna şi alături de noi”, ne-a declarat Crina Culică, preşedinta Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Călăraşi. În organizarea acestei petreceri deosebite, preşedinta CARP Călăraşi a avut parte de tot sprijinul secretarei Marilena Melehat, care, în fiecare an, se străduieşte să le facă pensionarelor o petrecere de neuitat. Mai mult decât atât, la petrecere a fost prezentă şi fosta preşedintă a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Călăraşi, profesoara Gabriela Truică. Doamnele elegante s-au distrat preţ de câteva ore, au dansat pe toate ritmurile, arătând că, în ciuda vârstei pe care o au, sufletul le este tot tânăr. Totodată, acestea au fost încântate de vizita primarului municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, care le-a dăruit flori şi multe urări de sănătate şi bucurie. La eveniment, primarul a fost însoţit de viceprimarul Dragoş Coman, administratorul public Valentin Deculescu, de şeful Serviciului Cantina de Ajutor Social, Mihai Toneanu, şi de directorul Căminului de Bătrâni „Sfântul Antim Ivireanul” din Călăraşi, Alexandru Mihai.

Comments

comments