Doi tineri, accidentaţi grav pe trecerea de pietoni. Conducătorul auto a fost reţinut

În noaptea de 21 martie a.c. poliţiştii au fost sesizaţi de faptul că un bărbat care conducea un autoturism a accidentat două persoane pe trecerea pentru pietoni, după care a părăsit locul accidentului.

Cercetările demarate de îndată de poliţişti au condus la identificarea unui tânăr de 19 ani din Călăraşi bănuit de săvârşirea faptei.

Cele două persoane accidentate au fost conduse la Spitalul Judeţean Călăraşi pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ.

Acesta este cercetat de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului.

Faţă de cel în cauză oamenii legii au luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind depus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Călăraşi.

Astăzi va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi cu propunere de arestare preventivă.

foto: diez.md

