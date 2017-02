Dorna și Salvați Copiii susțin cauza copiilor născuți prematur şi din Călăraşi, alături de Simona Halep

Dorna, în parteneriat cu organizația Salvați Copiii România, susține, pentru cel de-al cincilea an consecutiv, lupta pentru viață a copiilor născuți prematur, printre care şi cei de la maternitatea din Călăraşi. Începând cu 2015, Simona Halep s-a alăturat acestei cauze, îndemnând la implicarea activă a fiecăruia dintre noi.

Din 2013 și până în prezent, Dorna și Salvați Copiii au dotat 40 de maternități din țară cu echipamente pentru îngrijirea nou-născuţilor prematur, în valoare aproximativă de 500.000 de euro (lista completă a maternităților care au beneficiat de donații este disponibilă la adresa: http://www.dorna.ro/ro/grija-pentrucopii/maternitati). Timp de opt săptămâni, începând cu data de 16 februarie 2017, românii sunt invitați să susțină din inimă copiii născuți prematur, în mod simbolic, pe Facebook, în campania manifest „Fii în inima lor pe viață”, un nou capitol al inițiativei caritabile “Grijă pentru copii”. Campania de anul acesta, „Fii în inima lor pe viață”, a pornit de la ideea că atunci când ești alături de cineva într-un moment greu, îi rămâi în inimă pentru totdeauna. Mecanismul campaniei îndeamnă la susținerea cauzei printr-un gest simbolic, acela de a da „love” postărilor de campanie care vor fi publicate, în următoarea perioadă, pe pagina oficială de Facebook Dorna România (www.facebook.com/Dorna.Romania/), pe cea a Simonei Halep (www.facebook.com/simonahalep/) și pe cea a Salvați Copiii România (www.facebook.com/SalvatiCopiiiRomania/). Obiectivul campaniei este de a strânge mai mult de 100.000 de inimi care să „bată” pentru copiii născuți prematur, iar Dorna va răspunde acestui demers de susținere oferind echipamente medicale de specialitate către maternitățile din România, prin intermediul Salvați Copiii România. “Este important să aducem o schimbare durabilă în comunitate, este important să ne implicăm, să susținem cu adevărat cauzele în care credem. Suntem mândri de schimbarea pe care am adus-o în acești cinci ani de ‘Grijă pentru copii’ și suntem încrezători în ceea ce vom realiza în viitor. Campania de anul acesta, ‘Fii în inima lor pe viață’, este din nou un îndemn la implicare pentru fiecare dintre noi, pentru că noi credem cu tărie că fiecare gest contează, fie el cât de mic. Oricare din noi poate deveni susținător al copiilor născuți înainte de termen și poate contribui printr-un gest foarte simplu, acela de a face cunoscută aceasta cauză”, a declarat Anca Năstase, Senior Brand Manager Still Drinks România & Moldova. „Ca sportiv de performanță, știu cât de importantă este susținerea, iar gesturile simple sunt cele care contează cel mai mult, îți dau curajul să continui. Sper să strângem cât mai multe inimi și să se alăture cât mai mulți români acestei cauze”, a spus Simona Halep. „În cei cinci ani, de când am deschis acest nou front pentru combaterea mortalității infantile, Salvați Copiii România a contribuit la salvarea a peste 24.000 de copii. Sprijinind cauza copiilor născuți prematur, care luptă pentru a supraviețui în maternitățile în care vin pe lume, e ca și cum ai dărui ceva din tine, din trupul tău și din viața ta. Astfel, oferindu-ne, simbolic, inima acestor copiii absolut extraordinari care, secundă de secundă, se luptă cu determinare să supraviețuiască, donăm, de fapt, viață”, a afirmat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

În cadrul campaniei “Grijă pentru copii”, Spitalul Judeţean Călăraşi a primit echipamente de peste 14.000 de euro

În 2013, Dorna şi Salvaţi Copiii au lansat campania „Grijă pentru copii”, cu ajutorul căreia, timp de patru ani consecutiv, au contribuit la dotarea a 40 de maternităţi din România cu echipamente pentru îngrijirea nou-născuţilor prematur. De asemenea, printre acestea se numără şi Secţiile Maternitate şi Neonatologie (nou-născuţi) din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, care au fost dotate cu echipamente în valoare de peste 14.000 de euro. Astfel, în anul 2014, la Spitalul Judeţean Călăraşi s-au înregistrat 840 de naşteri, 94 dintre acestea fiind înainte de termen. Totodată, în acelaşi an, în cadrul campaniei „Grijă pentru copii”, maternitatea din Călăraşi a fost dotată cu un pulsometru neonatal Masimo Radical 8, în valoarea de 992 de euro şi un analizator automat de gaze sangvine Opti CCA TS 2, în valoare de 6.830 de euro. Mai mult decât atât, anul trecut, tot prin intermediul acestei campanii, secţia de nou-născuţi a Spitalului Judeţean Călăraşi a fost dotată cu un incubator terapie intensivă, echipament a cărui valoare s-a ridicat la 6.600 de euro. În 2015, la Spitalul Judeţean Călăraşi au fost înregistrate 624 de naşteri, dintre care 41 au fost premature.

