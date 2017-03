Dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În dimineaţa de 27 martie a.c., oamenii legii au depistat un bărbat în vârstă de 53 de ani, din comuna Cuza Vodă, bănuit că ar fi condus un autovehicul după ce a consumat băuturi alcoolice.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Oamenii legii l-au condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal, bărbatul fiind cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.