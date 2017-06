Călăraşi/Două medii de 10 şi un candidat eliminat la Evaluarea Naţională

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Rezultatele înregistrate la Evaluarea Naţională ale absolvenţilor clasei a VIII-a, înainte de contestaţii, au fost publicate.

În judeţul Călăraşi, două eleve au obţinut media 10 la examen. Potrivit inspectorului şcolar adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, Steluţa Caraion, 1.945 de elevi s-au înscris la Evaluarea Naţională. La proba de limba română s-au prezentat 1.859 de elevi, iar la cea de matematică au participat 1.867, din totalul celor 1.945 de candidaţi înscrişi. La limba română au absentat 78 de absolvenţi, iar la matematică au lipsit 86. De asemenea, un candidat a fost eliminat de la proba de matematică. Absolventele care au obţinut note maxime la Evaluarea Naţională sunt: Alexandra Claudia Stanciu, de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Lehliu Gară, şi Monica Şooş, absolventă a Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” din Călăraşi. Rata de promovare la Evaluarea Naţională, în judeţul Călăraşi, este de 72,1% înainte de contestaţii. Situaţia rezultatelor centralizate în judeţul Călăraşi se prezintă astfel: medii între 1 şi 4,99 au obţinut 519 elevi; medii între 5 şi 5,49 au luat 124 de absolvenţi; medii între 5,5 şi 5,99 au primit 157 de candidaţi; medii între 6 şi 6,49 au obţinut 170 de elevi; medii între 6,5 şi 6,99 au luat 137 de absolvenţi; medii între 7 şi 7,49 au primit 139 de candidaţi; medii între 7,5 şi 7,99 au obţinut 127 de elevi; medii între 8 şi 8,49 au luat 151 de absolvenţi; medii între 8,5 şi 8,99 au primit 134 de candidaţi; medii între 9 şi 9,49 au obţinut 112 elevi, iar medii cuprinse între 9,5 şi 9,99 au luat 87 de absolvenţi.

Potrivit Ministerului Educaţiei, la nivel naţional, situaţia statistică generală relevă că 108.252 de candidaţi (76,9%) au obţinut medii peste 5, rezultate superioare cu aproximativ două procente celor de anul trecut (75%). Dintre aceștia, 467 au încheiat examenul cu media generală maximă (10), număr aproape dublu față de 2016 (241). 32.460 de absolvenţi (23,1%%) au obţinut medii sub 5. Pe tranşe de medii, cele mai multe, şi anume, 13.061, sunt cuprinse în intervalul 9 – 9,49. Rata de participare a fost de 97,1%: 140.712 candidaţi prezenţi dintr-un total de 144.929 înscrişi. Șase elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă. Contestaţiile au fost depuse în data de 26 iunie 2017, urmând ca rezultatele finale să fie afişate pe 30 iunie.

