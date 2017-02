Dr. Cristian Giurcă: “Am reuşit anul acesta să facem faţă foarte bine unui aflux de bolnavi”

Luna ianuarie a fost luna în care numărul pacienţilor internaţi pe Secţia Ortopedie – Traumatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi a crescut simţitor. Astfel, în perioada ninsorilor, foarte multe persoane, printre care şi bătrâni, s-au prezentat la spital cu fracturi, entorse sau luxaţii din cauza alunecării pe gheaţă.

Sezonul rece a adus cu el şi un număr foarte mare de pacienţi pe Secţia Ortopedie – Traumatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi. Printre aceştia au fost şi bătrâni, care s-au prezentat cu fracturi din cauza alunecării pe gheaţă, o parte dintre ele necesitând chiar intervenţii chirurgicale. Şeful Secţiei Ortopedie – Traumatologie, dr. Cristian Giurcă, ne-a declarat că a fost pregătit împreună cu ceilalţi trei colegi din cadrul secţiei să facă faţă acestui aflux de persoane care au căzut pe gheaţă. Astfel, luna trecută s-au prezentat peste 200 de peroane care au suferit fracturi de epifiză şi de gleznă din cauza gheţii. “Iarna aceasta, aşa aspră cum a fost, a adus o patologie de traumatologie bogată şi diversă. Ca o consecinţă a zăpezilor mari şi a gheţuşului, am avut un număr mare de fracturi, de fapt o patologie care corespunde cu sezonul rece. Fiind o vreme mai aspră, am avut o creştere a pacienţilor care au suferit fracturi produse prin cădere, prin alunecare, în special fracturi epifiză distală de radiu, fracturile încheieturii pumnului, fracturile de gleznă, cele mai frecvente. Persoanele vârstnice, care au osteoporoză, au avut fracturi complexe, fracturi de şold, fracturi de col femural, fracturi petrohanteriene, fracturi tasare de coloană vertebrală. O bună parte dintre aceste fracturi, cele care nu au necesitat intervenţie chirurgicală, respectiv fracturile de epifiză distală fără deplasare, entorsele de gleznă, fracturile de maleolă peronieră fără deplasare le-am rezolvat în Ambulatoriu de Specialitate al spitalului, cât şi în cele două cabinete medicale de ortopedie, care au contract cu CAS Călăraşi. În urma discuţiei cu colegii mei care lucrează în Ambulatoriu, au fost 209 fracturi de epifiză şi de gleznă, fracturi care au necesitat imobilizarea gipsată pe o perioadă între 45 – 60 de zile. Dacă luăm în consideraţie şi perioada de recuperare ulterioară, perioada de incapacitate temporară de muncă pentru cei care sunt încadraţi se ridică la aproape trei luni de zile. Un asemenea incident poate să ducă la o perioadă lungă de îngrijiri medicale. Ceilalţi bolnavi, în special vârstnici, care au avut fracturi de femur, fracturi de şold, fracturi de gambă cu deplasare au fost internaţi. S-au efectuat în acest interval în jur de 39 de intervenţii chirurgicale, repartizate pe cei patru medici, începând de la fracturile de col femural şi sfârşind cu fracturile de gleznă cu deplasare”, ne-a declarat dr. Cristian Giurcă, şeful Secţiei Ortopedie – Traumatologie a Spitalului Judeţean Călăraşi.

Giurcă: “La sfârşitul anului trecut, am beneficiat de sprijinul Consiliului Judeţean în achiziţionarea unor materiale de osteosinteză”

În comparaţie cu anii trecuţi, anul acesta medicii ortopezi au reuşit să facă faţă acestui aflux de bolnavi din perioada sezonului rece, datorită şi materialelor de osteosinteză, achiziţionate de către Consiliul Judeţean Călăraşi. Mai mult decât atât, şi aparatul roentgen, achiziţionat în urmă cu un an, a făcut posibilă efectuarea operaţiilor minim invazive, în urma cărora pacienţii au posibilitatea de a se recupera mult mai repede. “Am reuşit anul acesta, mai bine decât în alţi ani să facem faţă foarte bine acestui aflux de bolnavi, fiind patru specialişti care acoperim atât spitalul, cât şi Ambulatoriul de Specialitate, dar şi linia de gardă Ortopedie – Traumatologie. Noi am reuşit să acoperim această patologie pentru că, la sfârşitul anului trecut, am beneficiat de sprijinul Consiliului Judeţean în achiziţionarea unor materiale de osteosinteză. Dacă bolnavul ar fi fost pus în situaţia în care ar fi trebuit să le cumpere, acesta nu ar fi avut posibilitatea, pentru că ele costă foarte mult. De un an şi jumătate a fost achiziţionat şi aparatul roentgen cu care putem opera pe focar închis în special pe acei bolnavi vârstnici, care au o serie de comorbidităţi şi care nu ar fi suportat intervenţie chirurgicală pe focar deschis. Acest aparat ne-a ajutat foarte mult şi în scurtarea timpului de operaţie şi în calitatea actului operator pentru că se operează minim invaziv, cu o sângerare foarte mică, dar şi cu posibilitatea de a se recupera bolnavul foarte rapid. A doua zi după operaţie, pacientul este ridicat la marginea patului şi cu profesorul de kinetoterapie face primii paşi. Zilele de viscol ne-au prins pregătiţi, nu a fost nicio surpriză pentru noi acest aflux de bolnavi, mai ales că am fost şi patru medici care am acoperit gărzile. Am avut posibilitatea efectuării tratamentului de recuperare atât la nivel de secţie, cât şi în cadrul cabinetului de balneofizioterapie din Policlinica nr. 2. Ar trebui ca pe secţia de ortopedie-traumatologie să funcţioneze un kinetoterapeut, care să deservească exclusiv bolnavii din secţie”, a mai spus dr. Giurcă.

Serviciul de îngrijiri la domiciliu, un real folos pentru pacienţii care au suferit intervenţii chirurgicale

Şeful Secţiei Ortopedie – Traumatologie a menţionat şi faptul că bolnavii care au suferit intervenţii chirurgicale au beneficiat de asistenţă medicală chiar la ei acasă din partea Serviciului de Îngrijiri la Domiciliu. “De mare ajutor a fost Serviciul de Îngrijiri la Domiciliu, care este un serviciu separat, în contract cu CAS, în care o echipă formată din medic şi asistentă medicală se deplasează la domiciliul bolnavilor. În acest fel, reuşim să facem faţă cu cele 30 de paturi numărului mare de pacienţi. În mod normal, post operator, trebuie să ţii bolnavul internat 14 zile, până când i se scot firele. La un pacient care a evoluat favorabil, nu are rost să-l ţii 14 zile în spital. După 5 sau 6 zile, externăm bolnavul, se fac formalităţile pentru îngrijiri la domiciliu prin CAS, iar în acest fel pacientul este pansat la domiciliu, beneficiind inclusiv de procedurile de recuperare pe care acest serviciu le face”, a conchis dr. Cristian Giurcă.

