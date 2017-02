Dr. Cristian Giurcă: “La Şcoala Postliceală ‘Dr. Pompei Samarian’ ne propunem să creştem cifra de şcolarizare”

La Şcoala Postliceală „Dr. Pompei Samarian”, din municipiul nostru, au acceptat să predea elevilor medici care lucrează la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi. Acest lucru nu poate decât să îl bucure pe dr. Cristian Giurcă, directorul acestei şcoli, care speră ca anul viitor numărul elevilor să fie mult mai mare. Totodată, acesta ne-a declarat că absolvenţii promoţiei 2016 au reuşit să se angajeze în cadrul Spitalului Judeţean, ba, mai mult, o parte dintre ei au fost într-un schimb de experinţă în spitale şi azile din Anglia, Belgia şi Franţa, unde au reuşit să se angajeze. „Am avut surpriza plăcută în toamna anului trecut că au reuşit să obţină concursul de angajare în spital trei asistente din promoţia trecută. O parte dintre absolvente sunt angajate în Anglia, Belgia şi Franţa. Sunt căutate pentru că specialitatea este aceea de ‘nursing’, iar, pe lângă activitatea de asistenţă, absolvenţii mai fac şi activitate de îngrijire. Este foarte rentabil să angajezi un om care să facă şi activitate de asistenă şi activitate de infirmieră. Am avut o surpriză plăcută ca o parte din medicii care lucrează în spital să accepte să fie lectori la Şcoala Postliceală ‘Dr. Pompei Samarian’, oameni tineri şi entuziaşti. De asemenea, medicii specialiştii mai în vârstă, care fac şi gărzi multe, care au şi activitate chirurgicală, nu au timpul necesar pentru a preda elevilor noştri”, a precizat dr. Cristian Giurcă. Totodată, acesta a adăugat că îşi doreşte ca anul viitor să crească cifra de şcolarizare. Dr. Cristian Giurcă a mai spus că elevii de la clasele cu specializarea Farmacie pot participa la orele de practică în laboratorul înfiinţat în cadrul şcolii şi nu mai sunt nevoiţi să meargă la Spitalul TBC Călăraşi pentru practică. „Noi am mers pe aceleaşi principii pe care le-am avut de la început. Singurul argument pe care îl putem avea la Şcoala Postliceală este creşterea calităţiii procesului de învăţământ. Trebuie un management special pentru că noi suntem şcoală publică cu autofinanţare. În acest caz, absolut toate cheltuielile, inclusiv salariile, se fac din încasările pe taxele elevilor. Pe de altă parte, trebuie să ne conformăm indexărilor salariale care s-au făcut. Avem foarte mare atenţie ca să ne încadrăm în sumele respective, sume din care trebuie din când în când să facem şi o serie de achiziţii privind materialul didactic. Anul acesta au fost mai puţini elevi. Noi începeam anul şcolar cu trei clase de medicină generală şi una de farmacie. Anul acesta am pornit numai cu o singură clasă de medicină generală şi una de farmacie. Situaţia aceasta nu este numai la noi, ci şi la celelalte şcoli postliceale, chiar şi la universităţile private. Acest lucru a fost o provocare pentru noi. În primul rând, trebuie să atragi lectori de foarte bună calitate, modulele teoretice trebuie ţinute de medici, iar modulele practice de către asistentele medicale. Trebuie să fii foarte atent cum te încadrezi, dar, în acelaşi timp, procesul de învăţământ să nu sufere. Am asistat la colocviile de la clasa de farmacie şi am văzut multă seriozitate şi conştiinciozitate. Am reuşit să organizăm un laborator de demonstraţie de farmacie chiar în incinta şcolii. Până acum, laboratorul era la Spitalul TBC. Ne-a oferit condiţii foarte bune acolo domnul manager, însă era departe de şcoală. Pentru anul şcolar următor ne propunem să creştem cifra de şcolarizare, asta în funcţie şi de tendinţa tinerilor de a se înscrie la o şcoală postliceală”, a afirmat directorul Şcolii Postliceale „Dr. Pompei Samarian”, dr. Cristian Giurcă.

Comments

comments