Dr. Năsturică este noul director medical al Spitalului Judeţean/Marius Militaru noul preşedinte al Consiliului de Administraţie

Medicul primar de medicină internă, dr. Maria Adela Năsturică, este noul director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi. Postul a rămas vacant la începutul acestui an, de când a plecat dr. Laurenţiu Beluşică. „Doamna doctor Năsturică este numită în funcţia de director medical de două – trei zile. Contractul de interimat este valabil pe o perioadă de maximum şase luni sau până la scoaterea postului la concurs. Mi-a luat o lună şi ceva să mă apropii de corpul medical. Am lansat o propunere largă, în spital, pentru că mi-am dorit neapărat un medic de aici pentru această funcţie. Am primit mai multe propuneri, însă existau probleme de colaborare. După ce am cunoscut-o mai bine pe doamna doctor şi am aflat că este şi lider de sindicat, am decis că este persoana potrivită pentru această funcţie. Dânsa are respectul cuvenit şi autoritatea asupra colegilor. Acum, doamna doctor trebuie să coboare din peluză în teren. Ca lider de sindicat cerea, iar ca director medical trebuie să facă. Preşedintele Consiliului Judeţean a schimbat şi preşedintele Consiliului de Administraţie al Spitalului. Astfel, Rareş Ionescu a fost înlocuit de Marius Militaru. Acum putem pleca la drum în formulă completă. Săptămâna viitoare va fi organizată şi prima şedinţă a Consiliului de Administraţie, în actuala formulă, unde vom prezenta o listă cu realizările obţinute şi lucrurile ce mai sunt de făcut”, ne-a declarat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, Silviu George Didilescu.

Doi şefi de secţie au fost schimbaţi

Ca termen de noutate, managerul Spitalului Judeţean, Silviu Didilescu, ne-a declarat că au fost schimbaţi şi doi şefi de secţie, pe chirurgie şi ginecologie. Astfel, pe chirurgie noul şef de secţie este dr. Paraschiva Chirilă, iar pe secţia de ginecologie, noul şef de secţie este dr. Alain Florin Tăut.

