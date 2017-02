“Dragobetele la români”, șezătoare literară între școli partenere

Dragobetele, ziua dragostei la români, sărbătoare cu rădăcini dacice, este celebrată pe 24 februarie, în fiecare an. Dragobetele în mitologia românească era considerat fiul Dochiei, fiind de fapt un zeu al tinereţii, patron al dragostei şi fericirii. Numit şi Năvălnicul sau Logodnicul Păsărilor în panteonul popular, acesta aducea iubirea în casă şi în suflet la început de primăvară.

Având drept scop readucerea în prim-plan a tradiţiilor rămase din străbuni, elevii Şcolii Gimnaziale “Iancu Rosetti” din comuna Roseți și cei ai Școlii Gimnaziale Tonea, sub coordonarea profesoarelor Virginia Narcisa Manole şi Lucreția Vasile (Şcoala Gimnazială “Iancu Rosetti”) și a profesoarei Alina Mincu (Școala Gimnazială Tonea), au organizat în data de 23 februarie 2017, cu o zi înainte de sărbătoarea Dragobetelui, o şezătoare literară cu specific muntenesc, denumită “Dragobetele la români”, ce s-a desfăşurat la Centrul de Documentare și Informare al şcolii din Roseți. În cadrul evenimentului a avut loc şi un concurs ce a purtat numele “De Dragobete și Mărțişor – în satul tradițional”, structurat pe mai multe secțiuni: eseuri şi curiozități despre fiul Babei Dochia, poezii de primăvară (clasa a VII-a A), cântece de dragoste populare “Uiuiu brădui, brădui”, “Cui nu-i place dragostea” şi “Foaie verde didițel”, fredonate de copiii clasei a V-a A. Un alt moment al acțiunii l-a constituit expoziția de desene tematice realizate de elevii clasei a VI-a A şi expuse de documentarista Maria Decu în cadrul Centrului de Documentare și Informare. Copiii invitați de la Şcoala Gimnazială Tonea au realizat zeci de inimioare din carton roșu, pe care au scris diverse mesaje precum “Dragobetele sărută fetele!” (celebra zicală specifică acestei sărbători), “Zâmbește iubind!”, “Nu uita să sărbătorești românește”, “Dragobetele! Fii frumos şi iubitor ca florile!”, pe care le-au oferit celor prezenți. La sfârșitul activităţii, băieții au pregătit o surpriză dulce constând în bomboane, pe care le-au oferit fetelor în schimbul unui zâmbet sau al unei îmbrățișări. Directorul Şcolii Gimnaziale “Iancu Rosetti” din comuna Roseți, Daniel Felea, le-a sugerat elevilor să își întrebe bunicii cum se sărbătorea această zi odinioară, având în vedere că ea tinde, din păcate, să fie înlocuită de cea a Sfântului Valentin, care nu are nimic în comun cu tradiţiile poporului român. Obiectivele acestei manifestări au fost: identificarea formelor de valorificare a iubirii ca sentiment şi manifestare creştină, aprecierea valorilor morale, implicarea cu profunzime în activităţi de diseminare a tradiţiei de Dragobete, dezvoltarea abilităţii de cooperare şi lucrul în echipă, dar şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor. “Este o datorie de suflet să ne reamintim sărbătorile tradiționale, deoarece ele ne reprezintă, sunt identitatea noastră culturală care ne diferențiază de alte popoare. Dragobetele nu reprezintă pentru români doar Ziua îndrăgostiţilor, zi în care îşi fac cadouri inimioare colorate, cum se întâmplă de Valentine’s Day, ci este ziua în care dragostea aduce laolaltă pe Om, Dumnezeu şi Natură, şezătoarea fiind locul unde se întâlnesc cele trei elemente, în dansul, în portul şi cântecul pur românesc”, a declarat coordonatorul educativ, Virginia Narcisa Manole.

