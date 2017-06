Drăgulin şi Filipescu, aleşi în noua conducere naţională a PNL

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Liberalii și-au ales, weekendul trecut, în cadrul Consiliului Național, noul preşedinte, în persoana lui Ludovic Orban, cei 16 membri ai Biroului Executiv al PNL, cei 16 vicepreședinți, dar și prim-vicepreședinții și secretarul general. Din noua conducere naţională a PNL fac parte atât senatorul Răducu George Filipescu, cât şi primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin. Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a candidat pentru funcția de vicepreședinte al Partidului Național Liberal în domeniul agricultură, dezvoltare rurală, industrie alimentară şi mediu, ape şi silvicultură, însă nu a primit numărul de voturi necesar pentru această funcţie.

În ceea ce priveşte preşedintele Partidului Naţional Liberal, marea majoritate a liberalilor călărăşeni, participanţi la Congresul PNL, au ales să-l voteze pe Ludovic Orban, însă au existat şi susţinători ai lui Cristian Buşoi, aşa cum a fost preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă.

Cei 16 membri ai Biroului Executiv al PNL aleși de Consilul Național sunt: Costel Alexe, Viorel Badea, Cristian Buican, Ștefan Drăgulin, Nicolae Giugea, Bogdan Huțucă, Adrian Miuțescu, Ionel Palăr, Virgil Popescu, Gheorghe Șișcu, Costel Șoptică, Ion Ștefan, Nelu Tătaru, Adrian Veștea, Dan Vîlceanu și Tinel Gheorghe.

Duminică, liberalii si-au ales cei 16 vicepresedinti, opt pe domenii de specialitate și opt pe regiuni de dezvoltare. Au fost aleși: Vlad Nistor – vicepreședinte pe politică externă, apărare și siguranță națională; Dan Leoreanu, – vicepreședinte pe administrație, ordine publică, siguranța cetățeanului, fonduri europene și dezvoltare regională; Ben-Oni Ardelean – vicepreședinte pe justiție și drepturi cetățenești; Florin Cîțu – vicepreședinte pe buget, politici fiscale, familie și protecție socială; Sulfina Barbu – vicepreședinte pe sănătate, muncă, familie și protecție socială; Dan Motreanu – vicepreședinte pe educație, cercetare, tineret, sport, cultură, culte și minorități; Adrian Oroș – vicepreședinte pe agricultură, dezvoltare rurală, industrie alimentară și mediu, ape și silvicultură; Virgil Guran – vicepreședinte pe infrastructură de transport, comunicații și societate informațională.

Pentru regiunea Nord-Est a fost ales vicepreședinte Ioan Bălan; pentru regiunea Sud-Est a fost ales vicepreşedinte Victor Paul Dobre; pentru regiunea Sud Muntenia a fost ales Răducu Filipescu; pentru regiunea Sud-Vest Oltenia a fost ales vicepreşedinte Gigel Știrbu; pentru regiunea Vest a fost ales vicepreşedinte Gheorghe Falcă; pentru regiunea Nord-Vest a fost ales vicepreşedinte Lucian Bode; pentru regiunea Centru a fost ales vicepreşedinte Florin Roman, iar pentru regiunea București – Ilfov a fost ales vicepreşedinte Marian Petrache. Secretar general al Partidului Național Liberal a fost ales deputatul de Bistrița Robert Sighiartău.

“Aroganța, tupeul, nesinceritatea și lipsa de onestitate trebuie să dispară din comportamentul liberalilor. Niciun compromis și niciun blat pe sub masă cu PSD la niciun nivel, nici la nivel național, nici la nivel județean, nici la nivel local”, a spus Ludovic Orban.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.