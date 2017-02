Dublă crimă în satul Aprozi. Doi bătrâni au fost ucişi în propria casă

O crimă terifiantă a avut loc duminică seară în satul Aprozi, oraşul Budeşti. Doi soţi au fost găsiţi fără suflare în propria locuinţă, iar din primele cercetări se pare că aceştia au fost jefuiţi şi omorâţi. Localnicii sunt înspăimântaţi din cauză că patru crime s-au petrecut anul acesta în satul Aprozi. Localnicii din Aprozi, oraşul Budeşti, sunt îngroziţi de tragediile care se întâmplă în ultima vreme în satul lor. Duminică noapte, o dublă crimă a avut loc în satul Aprozi, când doi soţi, în vârstă de 72 şi 74 de ani, au fost ucişi în propria locuinţă. Din primele cercetări reiese că autorul faptei a pătruns în locuinţa acestora pentru a-i jefui, apoi i-a înjunghiat pe cei doi bătrâni. În prezent, se fac cercetări pentru identificarea autorului acestei crime, care a îngrozit comunitatea din localitatea Aprozi. „Doi soţi, de 72, respectiv 74 de ani, au fost ucişi duminică noapte în propria locuinţă. Scopul acestei fapte se pare că ar fi fost jaful, dar se fac în continuare cercetări pentru a se stabili cauzele crimei”, ne-a declarat Mădălina Miu, prim procuror adjunct – înlocuitor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi. Edilul-şef al oraşului Budeşti, Dumitru Iorgu, se arată îngrozit de crimele care se petrec la Aprozi. „Este trist ceea ce s-a întâmplat. Au fost patru crime în acest an la Aprozi. Nu ştiu dacă aceste crime ar avea legătură între ele. Asta ar însemna că ar fi o crimă organizată la Aprozi. Nici la celelalte crime nu s-a identificat autorul, din câte ştiu eu”, ne-a spus Dumitru Iorgu. Alte două crime au avut loc în vara acestui an, tot în satul Aprozi, când alţi doi bătrâni au fost ucişi la un interval de nici două săptămâni. Nici până la această dată nu au fost identificaţi autorii crimelor din vara aceasta, iar localnicii se tot întreabă dacă aceştia au legătură cu tragedia petrecută zilele trecute. Până la identificarea autorilor, bătrânii din Aprozi stau cu groază pentru că se gândesc că pot ajunge victimele acestor ucigaşi.

