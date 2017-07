Echipa I.S.U. Călăraşi – vicecampioana României la proba „Acordarea primului ajutor calificat”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pompierii militari din Călăraşi au obţinut locul II la proba “Acordarea primului ajutor calificat” în cadrul “Competiţiei Naţionale de descarcerare şi acordare a primului ajutor calificat”. I.S.U. Călăraşi este deasemenea calificat pentru mondialele care se vor desfăşura anul acesta în România, laTârgu Mureş.

În perioada 05 – 07 iulie 2017, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov şi I.G.S.U. au organizat faza naţională a ”Competiţiei Naţionale de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat” ediţia 2017. La această etapă zonală au participat cele mai bune echipaje de pompieri militari din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din România, care au reuşit să obţină locul întâi la etapele zonale. Pompierii militari şi-au demonstrat cu această ocazie cunoştinţele, abilităţile şi priceperea în stăpânirea tehnicilor şi procedurilor pentru descarcerare şi acordarea primului ajutor pentru salvarea vieţii. Competiţia cuprinde două probe, ce se desfăşoară în două etape: „Descarcerarea din vehicule” şi „Acordarea primului–ajutor calificat”. Potrivit regulamentului de desfăşurare a concursului, echipajele sunt alcătuite din şapte pompieri paramedici, care încearcă să demonstreze cât de bine sunt antrenaţi pentru a salva vieţi, fiindu-le testate toate cunoştinţele şi abilităţile în aplicarea tehnicilor de descarcerare şi de acordare a primului ajutor. Competiţia de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat s-a desfăşurat în complexul Arena Naţională din Bucureşti în intervalul 5 – 7 iulie a.c. Cele mai bune echipaje de pompieri paramedici din România s-au întrecut aprig pentru câştigarea locurilor de pe podium. Au fost apreciate de către evaluatori atât îndemânarea, cât şi rapiditatea, dar şi respectarea cu stricteţe a tehnicilor şi procedurilor specifice de intervenţie. La finalul “Competiţiei Naţionale de descarcerare şi acordare a primului ajutor calificat”clasamentul general a arătat astfel:

La proba „Descarcerarea din autovehicule”, câştigătorii sunt:

Locul I: lotul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Mureș;

Locul II: lotul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă București-Ilfov;

Locul III: lotul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj.

La proba „Acordarea primului ajutor calificat”, câştigătorii sunt:

Locul I: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea;

Locul II: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Călărași;

Locul III: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba.

„Cea mai bună echipă de servanţi” – ISU București-Ilfov.

„Cea mai bună echipă de paramedici” – ISU Mureș.

„Cel mai bun comandant de echipaj” – ISU Mureș.

Premiul „Fair-Play” – Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Boldești.

Felicitări competitorilor pentru efortul depus şi rezultatele obţinute!

Pe parcursul celor două zile de concurs, salvatorilor le-au fost testate abilitățile și experiența profesională dobândite la probele: ”Descarcerarea din Vehicule” și ”Acordarea Primului Ajutor Calificat”, sub arbitrajul experților din Scoția și Portugalia, precum și a specialiștilor din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

