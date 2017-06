Eduard Olaru: “Pasiunea pentru evoluția umană a pornit din dorința de a înțelege procesul umanizării”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Oana CĂLIN

Eduard Olaru a îmbinat două pasiuni pentru un scop util: talentul artistic și atracția către diverse domenii științifice. Absolvent al Facultăţii de Arte Plastice, Decorative și Design – secția de grafică de șevalet, Universitatea de Arte “George Enescu” din Iași, Eduard a transformat pasiunea pentru evoluția umană în adevărate expoziţii interesante, prezentate la diferite muzee din ţară. Astfel, acesta a poposit şi în municipiul nostru, unde şi-a expus creaţiile la Muzeul Municipal Călăraşi, expoziţia numindu-se “Descendența Speciei Umane – Studii și Schițe Paleoantropologice”. Despre pasiunea sa privind evoluţia umană, dar şi despre creaţiile şi colecţiile sale, care au ajuns la mai multe expoziţii din ţară, Eduard Olaru ne vorbeşte în interviul ce urmează.

Reporter: Ce studii ai absolvit şi cum ai început “Proiectul Descendenţei Omului”? De unde a pornit pasiunea pentru evoluţia umană?

Eduard Olaru: Am la activ 12 ani de arte plastice la Liceul de Arte “Octav Băncilă” din Iași, patru ani la Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design, secția de grafică de șevalet, Universitatea de Arte “George Enescu” din Iași și doi ani de școală masterală la aceeași facultate. În toamnă, “Proiectul Descendenței Omului” împlinește şase ani. Ideea a venit din nevoia de a promova domeniul evoluției omului pe plan local, în Iași, însă la îndemnul mentorului meu, prof. dr. Gheorghe Mustață, fost profesor în cadrul Facultăţii de Biologie din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care a ținut timp de un deceniu cursul de evoluţie a omului, am decis să creez expoziții itinerante, care să ajungă la cât mai multe muzee din țară. Astfel, am îmbinat două pasiuni pentru un scop util: talentul artistic și atracția către diverse domenii științifice.

Pasiunea pentru evoluția umană a pornit din dorința de a înțelege procesul umanizării, etapele prin care a trecut specia noastră în această evoluție fizică și mai ales mentală. Trecutul îndepărtat mă atrage în mod inexorabil, fie că vorbim de antichitate, preistorie, paleontologie sau abiogeneză (apariția vieții). Desigur, anatomia și zoologia sunt pasiuni firești pentru domeniul meu de activitate.

Reporter: În ce muzee au ajuns creaţiile tale şi în ce oraşe urmează să le prezinţi?

Eduard Olaru: Până în prezent, “Proiectul Descendenței Omului” are la activ două expoziții, prima dintre ele – “Descendența Speciei Umane – Studii și Schițe Paleoantropologice” a pornit din Iași și a ajuns, consecutiv, la București (Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa”), Bacău (Complexul Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea”), Cluj-Napoca (Muzeului Zoologic din cadrul Universității “Babeș Bolyai”), Timișoara și și-a încheiat drumul la Brașov, la Grădina Zoologică. Cea de-a doua expoziție, care a ajuns și la Muzeul Municipal Călărași, “Evoluția Speciei Umane – ilustrată prin portrete și fosile”, și-a început itinerariul prin țară în 2015, la București, cu ocazia Zilei Internaționale a lui Darwin și a ajuns la Galați (Complexul Muzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluță”), Piatra Neamț (Muzeul de Istorie și Arheologie), Iași (Biblioteca Județeană “Gheorghe Asachi”), Târgu Mureș (Secția Științele Naturii a Muzeului Județean Mureș), Zalău (Muzeul Județean de Istorie și Artă), Râmnicu Vâlcea (Muzeul Județean “Aurelian Sacerdoțeanu”), Oltenița (Muzeul Civilizației Gumelnița) și la Giurgiu (Muzeul Județean “Teohari Antonescu”). O variantă restrânsă a expoziției a putut fi vizionată și la Satu Mare (Muzeul Județean). Expoziția va pleca de la Muzeul Municipal Călărași la mijlocul lunii iulie către Delfinariul de la Constanța, apoi dacă lucrurile decurg conform programului, va ajunge la Slobozia, Roman și Botoșani.

Reporter: Cum ai început proiectul şi care este principala ta sursă de venit pentru achiziţionarea, dar şi prezentarea exponatelor?

Eduard Olaru: La început a fost ideea unei săli de muzeu pe care să încerc să o amenajez în Iași, cu sprijinul unei instituții culturale locale. Însă planurile s-au schimbat pe parcurs, după cum am detaliat anterior. Sursa de venit momentan e împărțită destul de echitabil între buzunarul propriu și oamenii dispuși să doneze din când în când pentru procurarea de exponate. Până în prezent am pornit două campanii de strângeri de fonduri, doi ani consecutiv, și au fost un succes pentru un proiect destul de restrâns cum este “Proiectul Descendenței Omului”. Expoziția pe care o puteți vizita la Muzeul Municipal Călăraşi a fost posibilă datorită asociației ADIP (n.r. – Asociația pentru Dezvoltare Intelectuală și Personală). Probabil au ajutat la promovarea acestui proiect și colaborarea cu ASUR (n.r. – Asociația Secular Umanistă din România) și Asociația E-Consult din Satu Mare.

Reporter: Ce conţine expoziţia şi care sunt reacţiile oamenilor atunci când o vizitează?

Eduard Olaru: Expoziția conține 66 de afișe care prezință publicului diverse reconstrucții faciale, realizate prin tehnici criminalistice specifice, pornind de la craniile fosilizate ale rudelor și strămoșilor dispăruți ai omului modern. De asemenea, vizitatorii își pot forma o idee de ansamblu asupra mediului și a condițiilor de viață ale hominilor dispăruți, prin intermediul unor compoziții care își propun să ilustreze informațiile strânse din descoperirile antropologilor. De asemenea, în urma strângerilor de fonduri și investițiilor personale, publicul va putea analiza o serie de 38 de replici ale unor cranii, marea majoritatea fosile. Sper ca, în timp, numărul lor să crească, astfel încât să pot prezenta publicului cea mai vastă colecție de acest fel din țară.

Până la momentul actual, ecourile au fost pozitive. Probabil pentru că, deși e un subiect destul de delicat în societatea românească, “Proiectul Descendenței Omului” își propune mai degrabă să informeze decât să stârnească diverse controverse.

Reporter: Având în vedere că ai mers la diferite muzee din ţară, care a fost cea mai plăcută experienţă, dar şi cea mai neplăcută?

Eduard Olaru: Cea mai plăcută experiență a fost la Cluj-Napoca, în 2013, în colaborare cu ASUR, la Muzeul Zoologic din cadrul Universității “Babeș Bolyai”, unde organizarea a fost peste așteptări. Probabil m-a impresionat plăcut și faptul că panotarea s-a făcut în grup, membrii ASUR implicându-se activ în realizarea acestui eveniment. Am rămas cu o amintire foarte plăcută, probabil datorită aerului de camaraderie care a acționat ca un liant.

Totuși e destul de nedrept faptul că îi nominalizez doar pe cei de la Cluj, deoarece au fost multe locuri în care am fost primit cu căldură sau unde publicul a fost peste orice așteptări. Din respect pentru instituțiile cu care am colaborat nu pot spune, totuși, care a fost cea mai neplăcută experienţă. Le sunt, totuși, recunoscător tuturor pentru posibilitatea pe care mi-au oferit-o de a mă adresa publicului din orașele respective.

Reporter: Cum ai fost primit la Călăraşi, care au fost reacţiile publicului? Ai avut confruntări de ordin religios?

Eduard Olaru: La Călărași m-am simțit excelent datorită organizării de care s-au ocupat domnii Cosmin Meleacă și Rădulescu Florin, cărora le mulțumesc pe această cale. Publicul a fost extrem de activ și nu am putut să nu remarc faptul că au pus întrebări extrem de pertinente și bine țintite care uneori m-au pus în dificultate. Ceea ce e absolut fantastic, deoarece în acest mod se pot transmite mult mai multe informații decât ai plănuit inițial. Nu pot decât să sper că se va întâmpla la fel și în alte orașe.

Până în prezent am fost ferit de confruntări pe teme religioase la vernisaje și sper să nu am parte de ele prea curând deoarece nu sunt constructive în nicio direcţie. “Proiectul Descendenței Omului” se adresează în egală măsură oricărui tip de public, chiar și celui reticent față de subiect. Cum altfel poți ști împotriva a ce lupți dacă nu ai o imagine clară a inamicului “ideologic”.

Reporter: În afară de acest proiect, ce alte pasiuni mai ai?

Eduard Olaru: Fiind artist plastic îmi câștig existența din grafică și paleo-artă (reconstrucții ale mediului și animalelor care au trăit în urmă cu zeci de mii sau milioane de ani în urmă). Am colaborat în această direcție cu Dino Parcul de la Râșnov, lucru pentru care trebuie să îi mulțumesc reputatului paleontolog român Dan I. Grigorescu. Vă recomand să căutați în anticariate cartea dumnealui, “Înaintea apariției omului”. Vă asigur că este o lectură fascinantă care, copil fiind, mi-a influențat în mod definitoriu drumul în viață. Pasiunile mele se învârt în jurul istoriei antice, antropologiei culturale, biologie etc. Nu prea am timp să mă plictisesc deoarece sunt atât de multe de descoperit încât ajung să regret ca ziua are doar 24 de ore.

Reporter: Te-ai gândit cumva să scrii o carte, ilustrată, despre evoluţia omului, pe înţelesul copiilor?

Eduard Olaru: Într-adevăr, am în plan o carte care să promoveze evoluția omului și am lucrat la ea asiduu o lungă perioadă, asta pentru că acest domeniu e într-o continuă reorganizare grație descoperirilor făcute de antropologi. Însă sper că voi găsi timpul necesar să o termin și să o propun într-o variantă completă unor edituri. Vom vedea ce va aduce viitorul.

Reporter: Ai în colecţie şi fosile autentice?

Eduard Olaru: Colecția nu e completă nici pe departe. Însă, spre marea mea satisfacție, este destul de complexă pentru a prezenta o valoare științifică. Mă îndoiesc de faptul că vom afla vreodată care este strămoșul nostru îndepărtat. Timpul e un dușman nemilos al materiei și rămășițele fosile din acea perioadă sunt extrem de greu de găsit, dar nu putem decât să sperăm. Din fericire nu avem fosile autentice. Și spun asta pentru că originalele se află în siguranță, în muzee sau institute științifice unde sunt studiate și în acest fel avem cu toții șansa la îmbogățirea cunoștințelor privitoare la evoluția speciei umane. Ar fi foarte trist ca astfel de comori să ajungă în alte mâini decât cele ale oamenilor de știință. Noi toți am fi privați de informații care ar putea fi inestimabile.

Reporter: Un cuvânt de încheiere pentru publicul călărăşean prezent la eveniment, dar şi pentru cei care vor să vină zilele următoare…

Eduard Olaru: Le doresc vizitatorilor din Călărași să vină la această expoziție cu sufletul și mintea deschise către informare și înțelegere, indiferent de poziția lor față de subiect. Le mulțumesc încă odată celor care ne-au onorat cu prezența lor sâmbătă și îmi doresc să îi revăd cât mai curând, la fel de interesați și interesanți, cu o nouă expoziție sau la Muzeul Dunării de Jos, dacă se va mai ivi această șansă. E important să ne cunoaștem pe noi înșine, atât ca indivizi, cât și ca specie! Epoziția vă așteaptă cu drag!

