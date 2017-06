Elevii şi dascălii din comuna Jegălia, premiaţi cu biciclete, tablete, laptop-uri şi excursii

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Elevii cu rezultate excepţionale la învăţătură, din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Jegălia, au fost premiaţi, de către primăria comunei, cu biciclete, tablete, ceasuri smartwatch, căşti mp3, excursii la mare şi la munte, diplome şi cărţi. O parte dintre cadrele didactice ale instituţiei de învăţământ au fost premiate cu laptop-uri.

Festivitatea de premiere a elevilor cu rezultate excepţionale la învăţătură s-a desfăşurat la finele săptămânii trecute, la încheierea anului şcolar, şi este prima dată când în localitatea Jegălia performanţa educaţională este răsplătită. Iniţiativa premierii a avut-o primarul comunei Jegălia, Aurel Vasile, care, împreună cu Consiliul Local, a adoptat o Hotărâre prin intermediul căreia a oferit, pentru aceste premii, suma de 30.000 de lei.

Aurel Vasile: „Asta mi-am propus în al doilea mandat de primar, performanţa în şcoală şi în sport”

În primul mandat, timp de patru ani, Aurel Vasile a reuşit să aducă şcolile la un anumit nivel pentru ca elevii să înveţe în condiţii decente, iar profesorii să lucreze într-un mod civilizat. Sloganul edilului-şef în al doilea mandat de primar este: performanţă în educaţie, performanţă în sport şi performanţă în UAT Jegălia. „Asta mi-am propus în al doilea mandat de primar, performanţa în şcoală şi în sport. Tocmai de aceea, cu echipa de fotbal deja ne ducem în Liga a IV-a, iar echipa de lupte libere are performanţe. Viitorul comunei se vede altfel când constaţi că elevii şi copiii fac performanţă. Viitorul localităţii Jegălia va rămâne pe mâini bune”, ne-a declarat gospodarul primar al comunei Jegălia, Aurel Vasile.

Cristina Dumitru: „Avem nevoie de susţinerea părinţilor, de susţinerea comunităţii locale şi a primăriei”

Elevii şi dascălii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Jegălia au fost extrem de încântaţi şi, totodată, emoţionaţi pentru că au fost premiaţi după toată munca pe care au depus-o pentru a obţine cele mai frumoase rezultate. Directoarea instituţiei de învăţământ, profesoara Cristina Dumitru, ne-a precizat că se bucură foarte mult că performanţa şcolară a fost premiată. „Consiliul Local, la iniţiativa domnului primar Aurel Vasile, a oferit pentru şcoală, pentru premierea elevilor şi cadrelor didactice, prin hotărâre de consiliu, suma de 30.000 de lei. Suma a fost analizată, discutată în Consiliul de Administraţie şi ne-am organizat pentru acordarea de premii copiilor, dar şi cadrelor didactice care s-au implicat în diferite acţiuni. Premiile copiilor au constat în biciclete la premiul I, tablete la premiul II, smartwatch-uri la premiul III şi căşti mp3 pentru menţiuni. Şi elevii de clasa a VIII-a, cu toate că termină anul şcolar, au fost motivaţi cu smartwatch-uri, rucsacuri şi căşti mp3. Au fost şi patru cadre didactice care au fost premiate: educatoarea Mădălina Olteanu, învăţătoarea Lenuţa Paraschiv, învăţătorul Dan Dumitru Mitran şi consilierul educativ Marilena Dobre. Au primit câte un laptop. În afară de copiii premiaţi, mai sunt şi alţi copii care au fost participanţi la diferite proiecte, activităţi, parteneriate, concursuri, olimpiade şi atunci, pentru a-i motiva şi pe ei, ne-am organizat cu câte o excursie gratuită. Cei mici vor pleca la mare, la Constanţa, în luna august, pentru o zi, unde vor vizita diverse obiective precum: acvariu, delfinariu, sat de vacanţă. Cei mari vor merge trei zile la munte, în zona Bran, unde, la fel, cazarea, masa şi transportul vor fi asigurate. Vor merge şi copiii care fac parte din ansamblul folcloric, copiii talentaţi ai şcolii care au participat şi la alte acţiuni. Ne dorim colaborarea comunitate – şcoală – familie, vrem să fie una de bază. Părinţii trebuie să fie alături de copii, alături de şcoală. Fără susţinerea primăriei şi a părinţilor nici şcoala nu poate activa cu proiecte, cu acţiuni, cu tot ce ne propunem. Deci, avem nevoie de susţinerea părinţilor, de susţinerea comunităţii locale şi a primăriei şi, cu siguranţă, numele Jegălia va fi undeva culminant, pentru că suntem pe drumul cel bun”, a afirmat directoarea Şcolii Gimnaziale Nr.1 din Jegălia, Cristina Dumitru.

