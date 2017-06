Eveniment caritabil/Peste 7.000 de lei au fost strânşi pentru un copil cu sindromul Tar și trombocitopenie

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Miercuri, 14 iunie, ora 19:30, în cadrul sălii de spectacole “Barbu Ştirbei” a Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași s-a desfășurat evenimentul cultural – umanitar intitulat “Eu vreau să donez!”.

Campania caritabilă inițiată de membrii trupei de teatru “Trepte” a Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, coordonaţi de Ștefan Nițu, a făcut primul pas spre sănătatea lui Dragomir Mihai Anton (Mihăiță, după cum îi spun prietenii), un băiețel de 11 ani din Călărași, care suferă de sindromul Tar și trombocitopenie. În urma vânzării tuturor biletelor la piesa de teatru “Eu când vreau să fluier, fluier!”, pusă în scenă de trupa “Trepte” și a donațiilor, s-au strâns 7.500 de lei, bani care vor contribui la soluționarea problemelor medicale pe care Mihăiță le are. Din distribuţie au făcut parte: Maria Radu, Andrei Barz, Antonio Tilică, Alexandru Codarcea, Cosmin Andrian. Accesul în sală s-a făcut numai în baza unei donaţii de minimum 15 lei. Partenerii evenimentului au fost: Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei”, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” şi Mediaprint Călăraşi.

