Evitaţi expunerea la soare între orele 11:00 şi 18:00/Cod portocaliu de caniculă

Având în vedere temperaturile ridicate ce se vor înregistra în perioada următoare, Direcţia de Sănătate Publică din Călăraşi reaminteşte populaţiei recomandările în vederea prevenirii incidentelor.

Sfaturi pentru populaţia generală

Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11:00 şi 18:00. Dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu cinci grade mai mică decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depăşeşte 32 de grade Celsius. Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise. Pe parcursul zilei faceţi duşuri călduţe, fără a vă şterge de apă. Beţi zilnic între 1,5 şi 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute. Nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice. Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă. O doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă. Evitaţi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit). Persoanele din mediul rural trebuie să evite, pe cât posibil, efectuarea muncilor agricole în intervalul 11:00 – 17:00. Aceste activităţi se vor desfăşura în afara acestui interval orar, iar, în momentul deplasării către locul de prestare a activităţii agricole, se va avea în vedere asigurarea apei potabile. Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi), oferindu-le în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită. Păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu dizabilităţi, interesându-vă de starea lor de sănătate.

Cum putem să limităm creşterea temperaturii în locuinţe

Puteţi limita creşterea temperaturii în locuinţe astfel: închideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau draperiile; tineţi ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă; deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme, provocând curenţi de aer, pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuinţă; stingeţi sau scădeţi intensitatea luminii artificial; închideţi orice aparat electrocasnic de care nu aveţi nevoie.

Recomandările pentru prevenirea apariţiei de îmbolnăviri în rândul copiilor

Sfaturile Direcţiei de Sănătate Publică din Călăraşi privind sugarii şi copiii mici sunt următoarele: realizarea unui ambient cât mai normal, ferit de căldură, umiditate excesivă şi curenţi de aer; sistemul de alimentaţie avut până în acel moment nu trebuie modificat prin introducerea de alimente noi în această perioadă; se va realiza hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugari mama va alăpta ori de câte ori sugarul solicită; copilul va fi îmbrăcat lejer, cu hăinuţe din materiale textile vegetale comode; nu va fi scos din casă decât în afara perioadelor caniculare din zi şi obligatoriu cu căciulă sau pălărie pe cap; copiii vor primi apă plată sau apă cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai foarte slab îndulcit, fructele proaspete şi foarte bine spălate; mamele care alăptează trebuie să se hidrateze corespunzător cu apă, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă, fără adaos de conservanţi; se va evita în acelaşi timp consumul de cafea sau alcool şi vor avea grijă să menţină o igienă riguroasă a sânului şi evident igiena generală; la cel mai mic semn de suferinţă al copilului sau mamei, aceştia se vor prezenta la medicul de familie care va decide conduita terapeutică; atenţie deosebită se va acorda condiţiilor de igienă atât pentru copil cât şi pentru mamă; copilul va fi ţinut cu hăinuţe sau scutece curate şi uscate şi mama se va îngriji de igiena riguroasă a pielii acestuia, în acest sens, copilul va fi îmbăiat cel puţin o dată pe zi şi obligatoriu seara la culcare, iar în restul timpului i se va face toaleta locală ori de câte ori este nevoie. Recomandările Direcţiei de Sănătate Publică din Călăraşi privind preşcolarii şi şcolarii: alimentele trebuie să respecte riguros normele de igienă şi să fie proaspete; se va avea grijă de hidratarea corespunzătoare a copiilor; copiii vor fi supravegheaţi, iar locul de joacă va fi amplasat la umbră, în afara orelor de caniculă având capul protejat de pălăriuţe; scăldatul, acolo unde e cazul, va fi făcut sub absolută supraveghere şi numai în ape autorizate sanitar; copiilor preşcolari şi şcolari li se vor face duşuri cu apă la temperatura camerei.

Recomandări pentru persoanele vârstnice şi cu afecţiuni cronice

Persoanele vârstnice şi cu afecţiuni cornice trebuie să respecte următoarele: crearea unui ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului; hidratare corespunzatoare cu apă, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaos de conservanţi; alimentaţia va fi predominat din legume şi fructe proaspete; se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care dispun de instalaţii frigorifice funcţionale de păstrare a alimentelor; se va evita consumul alimentelor uşor perisabile; este interzis consumul de alcool şi cafea în timpul caniculei; se va evita circulaţia în perioadele de vârf ale caniculei sau dacă este absolut necesar se va folosi îmbrăcăminte uşoară din materiale vegetale precum şi pălărie; persoanele care suferă de anumite afecţiuni îşi vor continua tratamentul conform indicaţiilor medicului; este foarte util ca, în aceste perioade, persoanele cu afecţiuni cronice, cardio – vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulaţie, mentale sau cu hipertensiune să consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente; menţinerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a câte trei – patru duşuri pe zi.

Obligaţiile angajatorilor prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2000

Potrivit ordonanţei, „în perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale: pentru ameliorarea condiţiilor de muncă: reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice, asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer; pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor: asigurarea apei minerale adecvate, câte 2 – 4 litri/persoană/schimb, asigurarea echipamentului individual de protecţie, asigurarea de duşuri”.

