Exercițiu tehnico – tactic, la Dorobanţu

În localitatea Dorobanţu s-a desfășurat, în data de 15 iunie 2017, în intervalul orar 11:00 – 14:00, un amplu exercițiu tehnico – tactic, în cadrul căruia au fost simulate o serie de intervenții la mai multe situații de urgență produse în același timp.

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Barbu Știrbei” al judetului Călărași au desfășurat un amplu exercițiu tehnico – tactic cu forțe și mijloace în teren în comuna Dorobanţu, pe canalul Dorobanţu, la aproximativ un kilometru de şoseaua principală.

Au fost simulate o serie de intervenții, după cum urmează: intervenție de cercetare si primă evaluare C.B.R.N. (n.r. – Chimic, Bacteriologic, Radiologic și Nuclear), descarcerare şi acordare prim ajutor la un accident rutier cu persoană încarcerată (în accident fiind implicat un autovehicul care transporta substanţe periculoase); misiune de salvare şi acordare prim ajutor pentru şase persoane implicate într-un accident naval, după ce două ambarcaţiuni au intrat în coliziune, două victime prezentând traumatisme severe la nivelul coloanei; misiune de asanare a unor proiectile explozibile descoperite pe un câmp din apropierea canalului.

La acest exercițiu au participat: Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Barbu Știrbei” al judetului Călărași (Grupa operativă, echipajul C.B.R.N. şi echipajul pirotehnic), Detașamentul Olteniţa cu o autospecială şi o barcă cu motor, Garda de Intervenţie Chiselet cu o autospecială de descarcerare şi un echipaj de prim ajutor al Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, o autospecială de intervenţie a Serviciului de Ambulanţă Judeţean, un echipaj cu o autospecială a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi, un echipaj cu o autospecială din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, Primăria Comunei Dorobanţu, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii.

Obiectivele exercițiului au fost evaluarea nivelului de coordonare a tuturor forțelor participante, verificarea capabilităților de intervenție și a timpilor de răspuns, precum și modul de comportare al celor implicaţi pe timpul acțiunilor desfăşurate în cazul producerii unor situații de urgență. Aplicația și-a atins țintele, pe parcursul celor trei ore de exercițiu, fiind bifate toate situațiile simulate potrivit scenariului.

