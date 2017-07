Expoziţia „Eco Fotografia”, găzduită de Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Centrul Județean de Cultură și Creație (CJCC) Călărași încurajează creația şi susține inițiativele de dezvoltare a copiilor, folosind arta ca mod de exprimare artistic.

Foaierul Centrului Judeţean de Cultură găzduiește, în perioada 17 iulie- 29 septembrie 2017, expoziția „Eco Fotografia”. Aceasta cuprinde fotografii ale copiilor din Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie SERA Călărași, precum și ale copiilor din comuna Ciocănești, realizate în cadrul unei colaborări între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Călărași şi Federația Internațională a Comunităților Educative Filiala Călărași.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.