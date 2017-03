Expoziţia „Mirajul faunei bălților călărășene – Rața sălbatică”, la Muzeul Dunării de Jos

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi a găzduit ieri, 27 martie, începând cu ora 14:00, la sediul din strada Progresului, nr. 4, vernisajul expoziţiei temporare cu păsări naturalizate din colecţia Viorel Cristea „Mirajul faunei bălților călărășene – Rața sălbatică”.

Această manifestare este adresată tuturor iubitorilor de natură, care doresc să cunoască mai îndeaproape tainele şi frumuseţile lumii păsărilor. Astfel, publicul vizitator descoperă multe dintre secretele legate de biologia, ecologia şi etologia unei specii de păsări, care are încă multe secrete de dezvăluit – raţa sălbatică. Pe lângă punerea în valoare a patrimoniului din colecția Viorel Cristea, expoziţia se constituie şi ca un demers de educaţie ecologică şi de promovare a protecţiei vieţii sălbatice. Expoziţia va putea fi vizionată până în data de 1 mai 2017, de luni până duminică, între orele 10:00 – 17:20.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.