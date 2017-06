Expoziţia “Reflexii Dunărene”, astăzi, la Muzeul Dunării de Jos

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ziua Internațională a Dunării este sărbătorită în fiecare an, pe 29 iunie, prin numeroase evenimente. Cu acest prilej, Muzeul Dunării de Jos, instituţie publică de cultură, aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Călăraşi, va organiza expoziţia de pictură “Reflexii Dunărene”. Aceasta va fi deschisă în foaierul Consiliului Judeţean Călăraşi cu lucrări înfăptuite de-a lungul timpului în taberele de pictură de la noi din judeţ și poate fi vizitată de astăzi, 29 iunie, începând cu ora 11:00.

