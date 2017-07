Făină expirată şi preţuri neafişate la produsele de panificaţie, în judeţul Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), prin structurile sale teritoriale, a desfăşurat, în perioada 22 iunie – 2 iulie 2017, o acţiune de control privind respectarea prevederilor legale a modului de comercializare, etichetare, prezentare şi publicitate a pâinii şi produselor de panificaţie.



Controlul s-a desfăşurat în toate judeţele şi în municipiul Bucureşti, rezultatele rezumându-se astfel: s-au verificat 908 operatori economici din care 524 (58 %) operatori economici nu respectau prevederile legale din domeniul protecţiei consumatorilor; s-au verificat peste 173 de tone de pâine, produse de panificaţie şi produse de morărit din care 124 de tone (71,7%) nu se încadrau în prevederile legale în vigoare.



Măsuri dispuse de organele de control

Ca urmare a deficienţelor constatate, organele de control au dispus următoarele măsuri: oprirea definitivă şi retragerea de la comercializare a aproximativ 127 de kilograme de pâine, produse de panificaţie şi produse de morărit în valoare de 1.031 de lei, care prezentau data durabilităţii minimale depăşită; oprirea temporară de la comercializare a circa 6.814 kilograme de pâine, produse de panificaţie şi produse de morărit în valoare de 39.600 de lei până la intrarea în legalitate; aplicarea de 568 de sancţiuni contravenţionale, din care 289 de avertismente şi 279 de amenzi în valoare de 828.500 de lei pentru încălcarea reglementărilor privind protecţia consumatorilor.

Făină expirată în judeţul Călăraşi

Potrivit unui comunicat de presă, în judeţul Călăraşi, comisarii ANPC au identificat făină albă pentru cozonac cu data durabilităţii minimale depăşită la controlul efectuat în data de 24 mai 2017, iar data limită de consum, conform etichetei, era până la 23 mai 2017. Tot în judeţul nostru cozonacii şi checurile se comercializau în pungi de plastic, dar fără elemente de identificare. De asemenea, inspectorii au constatat că preţurile de vânzare nu erau afişate la unele produse de panificaţie. Neinformare despre preţul per unitate de măsură s-a constatat la pâinea albă vândută în judeţul Călăraşi.

Sfaturi pentru consumatori

Acordaţi atenţie la cumpărarea pâinii şi produselor de panificaţie şi solicitaţi vânzătorului să vă arate produsele pentru aprecierea aspectului acestora. Refuzaţi produsele care prezintă aspect necorespunzător: produse arse, cu urma lipiturilor pe părţile laterale, insuficient coapte, cu partea care a fost în contact cu vatra murdară, produse deformate, produse rupte, produse care prezintă urme ale contactului cu rozătoare. Refuzaţi pâinea şi produsele de panificaţie ce prezintă urme de mucegai. Refuzaţi produsele pentru care aveţi îndoieli privind calitatea şi modul de informare prin etichetare. Refuzaţi produsele care prezintă data durabilităţii minimale modificată sau depăşită. La cumpărarea produselor alimentare, solicitaţi şi păstraţi bonul de casă pentru a putea proba, în cazul în care, în mod justificat, doriţi să reclamaţi calitatea/siguranţa unui produs. Nu cumpăraţi pâine şi produse de panificaţie din locuri neautorizate- comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport, depozitare şi comercializare şi riscaţi să achiziţionaţi un produs neconform sau chiar nesigur care poate să vă afecteze sănătatea.

