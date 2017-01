Familiile nevoiaşe din Ulmu, Făurei şi Zimbru au primit ajutoare din partea Telekom România şi a Crucii Roşii

Crucea Roşie şi Telekom România au bucurat sufletele a 30 de familii nevoiaşe din satele Ulmu, Făurei şi Zimbru prin acordarea de alimente, dar şi lemne pentru foc. Comuna Ulmu a fost una dintre localităţile din judeţ afectate de ninsorile abundente, iar aceste ajutoare au fost ca o mană cerească pentru familiile numeroase cu situaţie materială precară, dar şi pentru bătrânii neputincioşi, care se luptă cu sărăcia.

În urma ninsorilor abundente și a perioadei prelungite de temperaturi foarte scăzute, în anumite zone din țară, mai multe persoane, mai ales cele din categorii vulnerabile, au rămas fără resurse pentru a face față zilelor următoare. Pentru a veni în sprijinul acestor persoane, Telekom România și Crucea Roșie Română au distribuit alimente de bază, saci de dormit și lemne pentru foc pentru o sută de familii defavorizate din județele Călărași, Ialomiţa şi Giurgiu. Astfel, luni, 30 ianuarie a.c., staff-ul Crucii Roşii Române, voluntarii din cadrul Filialei Călăraşi a Crucii Roşii Române, împreună cu angajaţi din cadrul Telekom România au mers la 30 de familii nevoiaşe din satele Ulmu, Făurei şi Zimbru pentru a le oferi ajutoare. Aceste familii au primit câte două tone de lemn de esență tare, 12 kilograme de alimente greu perisabile și doi saci de dormit. Beneficiarii acestor ajutoare au fost selectați pe baza anchetelor sociale realizate de către Primăria Comunei Ulmu. Pentru organizarea acestei acţiuni, reprezentanţii Crucii Roşii Călăraşi, precum şi cei de la Telekom România au fost sprijiniţi de primarul comunei Ulmu, Ion Negoiţă, care i-a însoţit la familiile defavorizate şi le-a pus la dispoziţie utilajele necesare pentru a le aduce lemnele. Bătrânii singuri, fără ajutor şi care se luptă cu boala, dar şi cu zilele grele pricinuite de neajunsuri au lăcrimat de emoţie în momentul când voluntarii le-au trecut pragul pentru a le înmâna aceste ajutoare. Familiile cu mai mulţi copii, care îşi duc traiul de pe o zi pe alta, i-au primit cu bucurie şi emoţie pe reprezentanţii Crucii Roşii şi pe cei ai Telekom România. În tot acest traseu prin comuna Ulmu la cele 30 de familii defavorizate, voluntarii au aflat că majoritatea lor au în spate poveşti cutremurătoare, una mai dramatică decât cealaltă. La marginea satului Zimbru, două familii şi-au pierdut două persoane dragi, care au ales să-şi pună capăt zilelor, iar o altă familie şi-a pierdut fiica de numai 21 de ani, care a murit curentată, tânăra lăsând în urmă un copil de un an. „Astăzi (n.r. – luni, 30 ianuarie), am ajuns cu lemne, alimente și saci de dormit în satele Ulmu, Făurei și Zimbru din județul Călărași. Am întâlnit oameni pentru care sprijinul angajaților Telekom România și al voluntarilor Crucii Roșii Române a venit când se așteptau cel mai puțin. Ne-au primit cu lacrimi de recunoștință în ochi și cu voci pline de emoția de a fi ajutați fără să ceară. Pe cei mai mulți bătrâni singuri, bolnavi și privați de orice confort, cel mai mult i-a bucurat faptul că le-a trecut cineva pragul. Ar fi vrut să stăm mai mult cu ei, să le povestim ce se întâmplă în lumea reală pentru că în lumea lor timpul a înghețat la propriu și la figurat. A fost o zi în care am dăruit puțin și am primit foarte mult. 30 de familii au primit câte două tone de lemn de esență tare,12 kilograme de alimente greu perisabile și doi saci de dormit. Mulțumim Telekom România pentru sprijinul financiar necesar acestei acțiuni, precum și Fundației Telekom România pentru tot suportul asigurat. Lemnele pentru foc sunt esențiale în această perioadă de ger și zăpezi abundente. Din păcate, mii de familii sărace din mediul rural trăiesc în frig pentru că nu-și pot permite să cumpere lemne. Mulțumim partenerului nostru, Telekom România, care s-a alăturat și de această dată misiunii noastre umanitare. Credem că sprijinul de acum îi va ajuta pe aceşti oameni să depășească perioada de iarnă”, a declarat Ioan Silviu Lefter, directorul general al Crucii Roșii Române.

Aura Giurcă: „Am vizitat oameni care nu au curent electric, care înoată în zăpadă şi sărăcie şi nu se plâng!”

La această acţiune, care a reuşit să aducă lacrimi de emoţie şi fericire pe chipul persoanelor nevoiaşe au participat: Ioan Silviu Lefter, directorul general al Crucii Roșii Române, Aura Giurcă, directoarea Crucii Roşii Călăraşi, însoţită de patru voluntari, Nicolae Pandea, preşedintele Crucii Roşii Călăraşi, Ion Negoiţă, primarul comunei Ulmu, angajaţii Telekom România, viceprimarul Nelu Cantaragiu, precum şi reprezentanţi din mass-media naţională şi locală. Cu toţii s-au mobilizat şi au mers în casele oamenilor care se luptă cu neajunsurile, pentru a le împărţi ajutoarele. Mai mult decât atât, la faţa locului a sosit şi inginer Constantin Rotaru, şeful Ocolului Silvic din Călăraşi, care a dorit să se asigure că lemnele au sosit fără probleme în comună. „Azi (n.r. – luni, 30 ianuarie) a fost o super zi! Am fost la Ulmu, Zimbru şi Făurei şi am dus pungi cu alimente, saci de dormit şi lemne de foc. Am vizitat oameni care nu au curent electric, care înoată în zăpadă şi sărăcie şi nu se plâng. Ei îi mulţumesc lui Dumnezeu că se descurcă. Şi ei ştiu că poate fi mai rău! Super oameni cei de la Crucea Roşie Română: domnul Ioan-Silviu Lefter, Marius Ion, Ancuţa Iulia Hurjui şi ceilalţi! Dar şi cei de la Telekom România pentru că au mers din casă în casă! La fel de super om a fost şi domnul Ion Negoiţă, primarul comunei Ulmu, care s-a organizat perfect! Ce să zic de Arsenia Dobrin şi Nicoleta Velicu? Adevărate voluntare şi super femei! Mă bucur tare că ne-au fost alături şi fetele de la presă, Rodica Zaharia, Elena Mitache, Liliana Manea şi Ioana Călin. Nu în ultimul rând, mulţumesc domnului preşedinte Nicolae Pandea, lui Doru Vasile, Mălina Bahulea şi Cristina Coman! Le mulţumesc tuturor pentru implicare!”, a precizat Aura Giurcă, directoarea Crucii Roşii Călăraşi.

Ion Negoiţă: “Le mulţumesc tuturor pentru iniţiativă şi implicare”

Primarul comunei Ulmu, Ion Negoiţă, a făcut toate demersurile necesare pentru ca această acţiune umanitară să se desfăşoare cât mai bine, sprijinind cu utilajele necesare pentru ca lemnele să fie aduse acasă la beneficiari. Edilul-şef a mers la familiile defavorizate împreună cu reprezentanţii Crucii Roşii şi angajaţii Telekom România, povestindu-le situaţiile dificile cu care aceastea se confruntă. „Le mulţumesc tuturor pentru iniţiativă şi implicare. Toate aceste ajutoare au fost de un real folos pentru cele 30 de familii nevoiaşe, care încearcă să-şi ducă traiul de pe o zi pe alta. Din discuţia purtată cu domnul director al Crucii Roşii Călăraşi, bucuria oamenilor cea mai mare au fost lemnele, pentru că sunt de mare folos în această perioadă, dar şi alimentele care s-au dat. Din cauza faptului că suntem la 60 de kilometri de Călăraşi şi la 30 de kilometri de Lehliu Gară, oamenii nu au avut posibilitatea să se deplaseze în aceste oraşe şi să aibă un loc de muncă pentru ca acum să aibă o pensie şi să nu mai ducă grija zilei de mâine. Toţi au fost agricultori, 80% din ei având pensie de C.A.P. Sunt şi familii care nu au niciun venit, iar din cauza utilităţilor de la ţară, respectiv apă, gunoi, televiziune, telefonie, ajutorul social nu le este de ajuns. Singurul lor ajutor este faptul că deţin terenuri în proprietate, nu foarte multe şi mai primesc grâu, porumb pentru a-şi creşte animalele. Să nu mai vorbesc de situaţia dificilă din timpul acelor zile de viscol cumplit, când maşinile care transportau pâine la magazinele din comună nu au putut ajunge. Au fost zile foarte grele, iar împreună cu domnul viceprimar am reuşit să întindem o mână de ajutor persoanelor care au avut nevoie, mai ales că în acea perioadă a fost nevoie şi de intervenţia Ambulanţei. Mulţumesc încă o dată Crucii Roşii Române, Telekom România, Filialei Călăraşi a Crucii Roşii, dar şi tuturor celor care ne-au întins o mână de ajutor pentru a-i bucura pe aceşti oameni cu situaţie materială precară”, a declarat primarul comunei Ulmu, Ion Negoiţă.

Totodată, de mare folos în buna desfăşurare a acestei acţiuni au fost şi preşedinta şi vicepreşedinta Subfilialei de Cruce Roşie Ulmu, Nicoleta Velicu şi Arsenia Dobrin. „Ne bucurăm că am reuşit şi de data aceasta să fim de folos comunităţii locale şi mulţumim Crucii Roşii şi Telekom România pentru iniţiativă. Pe viitor, sperăm că vor mai fi organizate astfel de acţiuni în comună şi o asigurăm în continuare pe doamna director Aura Giurcă, pe primarul Ion Negoiţă, dar şi pe oameni de tot sprijinul nostru”, a menţionat Nicoleta Velicu, preşedinta Subfilialei de Cruce Roşie Ulmu. De asemenea, reprezentantele Subfilialei de Cruce Roşie Ulmu au însoţit voluntarii Crucii Roşii şi angajaţii Telekom la aceste familii. „A fost o acţiune care s-a bucurat de un adevărat succes pentru că oamenii au rămas surprinşi de gestul Crucii Roşii şi al celor de la Telekom România, iar unii aproape că au plâns de emoţie şi bucurie. Le mulţumim tuturor pentru iniţiativa de a ajuta familiile nevoiaşe din comuna noastră şi ne arătăm în continuare disponibilitatea de a participa şi la alte acţiuni organizate de Crucea Roşie. Mă bucur că sunt voluntar de Cruce Roşie şi că pot să ajut oamenii care au nevoie”, a afirmat Arsenia Dobrin, vicepreşedinta Subfilialei de Cruce Roşie Ulmu.

Comments

comments