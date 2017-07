Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Începând cu data de 3 iulie a.c., Florin Stoia nu mai este subprefect al judeţului Călăraşi. Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 440/2017 din 30 iunie a.c., privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţie publice de suprefect al judeţului Călăraşi de către Florin Stoia. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către Florin Stoia. Conform unor surse, postul de subprefect ar urma să fie ocupat de George Chiru, fost inspector şef al Poliţiei Municipiului Olteniţa. Ordinul de numire a noului subprefect va fi aprobat în şedinţă de Guvern. Florin Stoia ocupa funcţia de suprefect din data de 6 mai 2014. Florin Stoia a fost director al Direcţiei Agricole Judeţene Călăraşi şi fost secretar al comunei Lupşanu.

