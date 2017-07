Forumul Tinerilor din România recrutează ambasadori

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Forumul Tinerilor din România recrutează în această perioadă ambasadori. Se va forma o nouă echipă de peste o sută de voluntari din toată țara, ambasadori ai Dialogului Structurat cu TINErii.

Aceşti ambasadori au responsabilitatea de a organiza consultări între tineri și autoritățile publice locale, de a pune problemele tinerilor pe agenda publică, dar și de a crește nivelul de informare în rândul acestora. De asemenea, cei implicaţi pot iniţia proiecte ce răspund nevoilor tinerilor, având posibilitatea să primească finanțare și totodată pot deveni coordonatori de proiecte.

“Prin ocuparea acestui post, de ambasador al Dialogului Structurat, devii o voce pentru tinerii din județul tău, o persoană de încredere pentru tinerii ce vor să se implice alături de tine. Te poți înscrie de pe pagina noastră de facebook: www.facebook.com/forumultinerilor”, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei noastre.

Ce este Forumul Tinerilor din România

Forumul Tinerilor din România este federația neguvernamentală, apartidică, non-profit, ce reprezintă peste 160 de organizații de tineret din România. Viziunea voluntarilor implicaţi în această federaţie este o lume în care aceştia își pot atinge întregul potențial, iar prin organizațiile neguvernamentale încurajează, susțin, implică și reprezintă tinerii din România. Forumul Tinerilor din România este membru activ al Grupului Național de Lucru(ce își desfășoară activitatea sub coordonarea Ministerului Tineretului și Sportului). În 2014 a fost realizată prima rețea de tineri implicați activi în politicile de tineret, astfel apare „Rețeaua Națională a Ambasadorilor ai Dialogului Structurat cu TINErii”. În acest sens, Forumul Tinerilor din România a organizat numeroase dezbateri cu tinerii, în toate județele țării, pentru a afla problemele reale ale acestora, urmând centralizarea soluțiilor și opiniile pe care tinerii le au cu privire la subiectele date. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Forumul lucrează în prezent cu o echipă națională de ambasadori ai Dialogului Structurat, extinsă în peste 90% dintre județele României. Este vorba de peste 50 de evenimente locale și naționale de amploare, realizate în 2016, peste 1.200 de tineri implicați activ, 90 de ONG-uri partenere, 130 de experți care le-au vorbit tinerilor prezenți și peste o sută de autorități publice locale care au participat la unul sau mai multe evenimente.

Ce este Dialogul Structurat

Dialogul Structurat este un instrument utilizat pentru ca opinia tinerilor să fie luată în considerare în momentul realizării politicilor de tineret la nivelul Uniunii Europene. Pentru a reuși acest lucru, Dialogul Structurat aduce împreună la discuții tinerii și persoanele aflate în poziții decizionale cheie. Mai mult decât atât, Dialogul Structurat implică și segmentul de consultări cu tineri și organizațiile de tineret și este implementat în cicluri de lucru de câte 18 luni, cu o tematică și o prioritate comună, divizată în trei runde diferite de consultări. Dialogul Structurat este, totodată, un instrument folosit pentru implicarea activă a tinerilor în dezbaterile și dialogurile politice privind agenda europeană. Este o urmare directă a Cărții Albe a Tineretului și consecință logică a Pactului European pentru Tineret. Dialogul Structurat contribuie la implementarea Planului D pentru Democrație, Dialog și Dezbatere al ComisieiEuropene.

Criterii de eligibilitate pentru a deveni ambasador

Condiţiile pe care tinerii ce doresc să devină ambasadori ai Forumul Tinerilor din România trebuie să le îndeplinească sunt următoarele: vârsta trebuie să fie cuprinsă între 14 şi 35 de ani; județul în care activează trebuie să fie același cu cel de reședință; disponibilitate de implicare minim pe perioada septembrie 2017 – iunie 2019 (pe perioada trio-ului președențiilor Consiliului Uniunii Europene asigurate de Malta și Estonia până la finalul anului, apoi preluată de Bulgaria și Austria, urmând ca la începutul anului 2019, România să preia președinția).

Calendarul înscrierilor

Potrivit calendarului, pe 5 iunie vor avea loc promovarea evenimentului și începerea înscrierilor prin formular on-line. Duminică, 23 iulie, va fi ultima zi de înscrieri (ora 23:59). În perioada 24 – 30 iulie se vor afişa rezultatele cu finaliştii. În intervalul 31 iulie – 6 august se va desfăşura interviul “videocall”, această probă fiind eliminatorie. În data de 7 august 2017 se vor afișa echipele finale de ambasadori pe fiecare județ, iar, după 14 august, vor avea loc sesiuni de formare, cunoaștere și teambuilding într-o întâlnire națională, cu o locație surpriză. Link-ul pentru înscrieri este următorul: https://docs.google.com/forms/d/1NMDqzWqGf0Qh3Z9JvgoU75beV5iMN7rvIYHknmoYYUs/viewform?edit_requested=true.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.